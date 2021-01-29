Правнук Героя Крут, единственного дожившего до независимости Украины, погиб на Донбассе

Герой Крут Матвей Данилюк единственный дожил до независимости Украины и умер в 1994 году в возрасте 103 лет, его правнук Владимир Ищук совсем молодым погиб под Иловайском в 2014-м во время войны на Донбассе.

Об этом говорится на странице журналиста Андрея Цаплиенко в Facebook.

"Матвей Данилюк – единственный из Героев Крут, кто дожил до независимости Украины. Рядом на фото его правнук, который погиб в 2014 на Донбассе.

Много лет мне не дает покоя пронзительная история юных украинских героев, которых уничтожил изначальный недостаток единства в этой многострадальной стране. Сегодня на Востоке ранены два наших бойца. Почему мы ходим по кругу, люди?" – такое сообщение он оставил под фотографиями Данилюка и Ищука.

Историю семьи также вспомнил пользователь Facebook Вольдемар Фердинантович Іванов. Он также опубликовал фото обоих героев.

"На первой фотографии – Матвей Андреевич Данилюк. Он родился в 1892 году и в 1918 году сражался на смерть под Крутами. Он один из тех, кому удалось выжить. Он один из тех, кто смог увидеть Независимую Украину. Он ушел в 1994 году. Прожив 103 года.

На второй фотографии – Владимир Степанович Ищук. Он правнук Матвея Данилюка, юнкера УНР. Ему меньше повезло, он погиб под Иловайском в августе 2014-го.

За Украину воюют поколениями.

За Украину воюют граждане.

Население спрашивает "какая разница ?!".

У граждан такие вопросы не возникают", – подписал фотографии пользователь соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января в Украине отмечается День памяти Героев Крут. Дата посвящена событиям конца января 1918 года, произошедшим возле станции Круты в Черниговской области, когда отряд из 400 студентов и бойцов свободного казачества вступил в бой с 4-тысячным подразделением Красной армии.

Подробнее об этом можно прочитать в материале нашего издания.