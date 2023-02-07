Правительство Германии одобрило поставки Украине 178 танков Leopard 1

Правительство Германии одобрило поставки Украине 187 танков Leopard 1. Соответствующее решение выдали оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

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Об этом сообщило издание Spiegel. По сравнению с 14 танками Leopard 2, о которых канцлер Германии Олаф Шольц объявил для Украины почти две недели назад, 178 танков Leopard 1, гораздо более старого типа, кажутся гораздо большим количеством. Но они имеют меньшее значение для дальнейшего хода войны.

Первые танки Leopard 1 будут доставлены не ранее середины этого года. Но неясно, будут ли все 178 Leopard 1 в конечном итоге боеспособными или многие машины придется использовать в качестве складов запасных частей.

Танки Leopard 1, как и танки Leopard 2, в любом случае придут слишком поздно для военной защиты от возможного весеннего наступления российских военных, чего ожидают многие военные эксперты. Федеральное правительство слишком долго колебалось с поставкой боевых танков и, таким образом, мало помогло Украине с точки зрения стратегии.

Эксперты также говорят, что военно-стратегическое значение доставки танков заключается не столько в самих машинах. Скорее переход на западные танки идет рука об руку с изменением используемых боеприпасов.

Например, в танках Leopard используется стандарт НАТО калибра 105 мм, что означает гораздо лучшее снабжение боеприпасами Украины. В долгосрочной перспективе это может повысить "устойчивость" украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников 4 февраля заявил, что "в скором времени мы с радостью будем приветствовать Leopard, Challenger и Abrams на украинской земле". "Их очень много", – добавил он.

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