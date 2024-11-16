Правильный вариант только один: как ставить ударение в слове 'листопад'

Вероятно, вы встречали два варианта удаления в названии месяца "листопад". И действительно, украинский язык подчас предполагает двойную норму для некоторых слов. Но касается ли это данного слова?

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Правильный ответ дала в своем TikTok-блоге автор программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний. По ее словам, верен только один вариант ударения в этом слове.

Итак, на речи мы можем встретить как вариант листОпад, так и вариант листопАд. Словари украинского языка рекомендуют ставить ударение только на последний слог – листопАд.

Однако так можно назвать не только последний месяц осени, но и процесс опадания листьев. Впрочем, и в таком случае следует употреблять слово "листопад" с ударением на звук а.

Все потому, что в этом случае мы имеем дело со сложным существительным, часть основы которого взята от глагола (листья + падать). В таких словах ударение делается именно на ту часть, которая обозначает действие. Сравните: "листопад", "сажотрус", "стравохід", "водонос", "хмарочос", "паротяг", "пилосос", "спиногриз".

А откуда же могло появиться неправильное ударение? Скорее всего, оно сформировалось под влиянием польского языка. Там последний месяц осени называется так же – listopad, но при этом существует закономерность, согласно которой ударение ставится на предпоследний слог в слове. Вот и выходит, что поляки говорят listOpad

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда следует ставить ударение в слове "доповідач".

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