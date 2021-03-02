Сегодня, 2 марта 2021 года, исполняется 90 лет Михаилу Сергеевичу Горбачёву. Михаил Горбачёв был последним генсеком СССР, а также первым и последним в истории президентом СССР — такая должность существовала с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. В период правления Горбачева на должности главы СССР и руководителя КПСС в СССР произошли серьезные структурные изменения, которые повлияли на весь мир. Михаил Сергеевич окончил Холодную войну, вывел войска из Афганистана, убрал государственный статус коммунистической идеологии и остановил преследования инакомыслящих.

Сегодня многие обвиняют Горбачёва в том, что он якобы сознательно "развалил СССР". На самом деле Михаил Сергеевич хотел сделать СССР еще более крепким и сияющим, для чего начал системные реформы ("Ускорение", а затем и "Перестройку"), а то, что Союз в итоге распался — стало просто закономерным итогом таких реформ. Потому что рабство нельзя "реформировать", его можно только отменить.

В современной Беларуси и Украине к Горбачёву относятся скорее хорошо — он поспособствовал обретению этими странами независимости. В Литве к Горбачёву двоякое отношение — с одной стороны, он начал реформы, с другой — ввёл войска в Литву и хотел подавить независимость (хотя сейчас от этого отмежевывается, мол не знал и всё такое). В нынешней России к Горбачёву скорее негативное отношение ("развалил великую страну"), хотя раньше было иначе, я наблюдал за динамикой изменения отношения к нему благодаря пропаганде в путинские годы.

В сегодняшнем посте, в день рождения Михаила Сергеевича мне хотелось бы рассказать о некоторых фактах его биографии, а также сказать спасибо этому человеку.

Путь в кресло генсека СССР.

Михаил Сергеевич Горбачёв родился в 1931 году в селе Привольное Ставропольского края. Интересен факт биографии семьи Горбачёвых — в 1937 году дед Михаила Сергеевича был арестован по обвинению в троцкизме, провёл 14 месяцев в тюрьме, вынес пытки и издевательства и только чудом избежал расстрела. Может быть, именно этот факт повлиял на взгляды Михаила.

С 15 лет Горбачёв работал помощником кобмайнёра, в 19 лет стал кандидатом в члены КПСС (в то время школьник Михаил Горбачёв уже был награждён орденом Трудового Красного Знамени за ударную работу), в 1950 году окончил с серебряной медалью школу и поступил без экзаменов в МГУ, в котором закончил юридический факультет. В 1961-62 году Горбачёв становится первым секретарём райкома ВЛКСМ.

Далее карьера Михаила Горбачёва стремительно идёт вверх — в 1969 году его даже рассматривают в качестве кандидатуры на пост заместителя председателя КГБ СССР. В 1971 году Горбачёв становится членом ЦК КПСС, в 1978 году переезжает в Москву, выдвигается в Политбюро, а после смерти Черненко становится генсеком — это произошло 11 марта 1985 года.

Ускорение, Перестройка, Чернобыль и Афганистан.

Уже с первых дней в кресле генсека Горбачёв дал понять, что он сильно отличается от всех предыдущих руководителей СССР — Горбачёв понимал, что одной пропагандой больше добиться ничего не получится — и понимал это как никто другой, так как сам долгое время заведовал всякими там "отделами пропаганды".

Две главные инициативы Горбачёва на посту генсека — это Ускорение и Перестройка. Многие ошибочно считают, что Перестройка началась в 1985 году, но это не совсем так — 20 апреля 1985 года Горбачёв объявил так называемое "Ускорение" — обещания резко поднять промышленность и благосостояние народа — что, собственно, подготовило Перестройку, которая началась в 1987 году. С началом Перестройки в стране началась политика Гласности, а также практически полностью была отменена цензура — Горбачёв справедливо считал, что нужно бороться с проблемами, а не замазывать симптомы, запрещая об этих проблемах говорить.

Страна изменилась буквально за какой-то один год — в стране десятками открывались независимые печатные издания, появлялись интереснейшие телепередачи, снимались фильмы и мультики — в которых говорилось о тех проблемах, которые накопились в стране за несколько десятилетий удушающей цензуры. Люди вдруг увидели, что на самом деле СССР был совсем не тем, что долгие годы показывали им в газетах и на телевидении.

Чернобыльская катастрофа, которая произошла уже фактически в перестроечные годы — ясно показала, насколько недееспособной, лживой и двуличной является советская система — несмотря на наличие развитой сети штабов ГО людей не оповестили о катастрофе, из-за чего десятки тысяч человек поимели серьезные проблемы со здоровьем. СССР и раньше засекречивал крупные катастрофы — но теперь это стало делать намного сложнее, и многие люди задумались о том, чем на самом деле является советская система.

С началом Перестройки люди стали также узнавать правду о войне в Афганистане — в доеперестроечные годы народу врали, что наши специалисты-"ихтамнеты" строят там дома и дороги, а также сажают сады, но с началом эпохи гласности люди начали узнавать страшную правду — о тысячах погибших советских парней, о десятках тысяч убитых афганцев, о стёртых с лица земли кишлаках, о наркотиках, которые везли из Афганистана в солдатских "цинках" и прочем подобном.

В итоге всё это закончилось ровно тем, чем должно было закончиться — концом СССР. Люди просто увидели, в насколько несправедливой и лживой стране они жили, и решили, что так дальше быть не должно. Что интересно — сам Михаил Сергеевич Горбачёв вовсе не хотел конца СССР — он лишь намеревался сделать его "сверкающим и идеальным", лишённым недостатков. Но как оказалось, демократические принципы и совок — вещи несовместимые.

Портрет на фоне эпохи. Вместо эпилога.

В конце поста хочется написать несколько слов про историческую роль Горбачёва — да, этот человек не был идеальным, стоит вспомнить хотя бы ввод войск в Литву и действия в восточных республиках СССР. Но всё же в день рождения Горбачёва мне хочется сказать спасибо Михаилу Сергеевичу — именно при Горбачёве в стране исчез тот пронизывающий страх доносов, пыточных тюрем и ГУЛАГа, которым был пропитан весь СССР образца 1922-1985 годов. Именно при Горбачёве люди перестали бояться и начали становиться людьми — по-разному одеваться, по-разному думать, по-разному говорить, перестали верить в пропаганду и расхотели ходить строем.

Это был огромный шаг в будущее и начало конца совка, к полной победе над которым мы не пришли ещё и сегодня — и первым этот шаг сделал именно Михаил Сергеевич. Многие люди, кстати, так и не поняли, что он сделал их свободными — и не понимают этого до сих пор.

Такие дела.

А в комментариях напишите о вашем отношении к Михаилу Горбачёву, интересно почитать.

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