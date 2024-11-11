'Практически все тело было в осколках': Фонд Рината Ахметова помог в лечении тяжелораненой жительницы Донбасса

Надежда Петровна Кулакова, пенсионерка из села Курдюмовка Донецкой области, всю свою жизнь работала на земле, чтобы прокормить семью. 9 сентября 2022 после взрыва миномета, который произошел рядом, получила контузию и тяжелые ранения. Фонд Рината Ахметова помог в лечении Надежды.

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"Помощь Фонда – это настоящее чудо. Я даже не могла представить, как мы пройдем через все это. Но вы спасли мою бабушку, и мы благодарны за каждый день, когда она с нами", – говорит внучка пенсионерки Диана.

Узнав трагический случай, родные начали поиски. Звонки в больнице Краматорска, паника, наконец-то нашли бабушку в тяжелом состоянии. Волнения и трудности не закончились даже после того, как Надежду привезли в Днепр, она нуждалась в постоянной медицинской помощи.

"Практически все тело бабушки было в осколках. Повышенное давление, сердце, проблемы с памятью – бабушка забывала, как меня зовут", – вспоминает внучка Надежды Петровны

Семья обратилась в Фонд Рината Ахметова. Благодаря поддержке Фонда получили жизненно важные медикаменты для Надежды Петровны, которые помогли стабилизировать ее состояние. Бабушка стала чувствовать себя лучше, за ней ухаживают родственники.

"Сейчас ей уже полегче. Нормализуется память. Конечно, постоянно переживаем за нее, но надеемся на лучшее" – отмечает Диана.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).