Пожилые люди и четвероногий друг: из приграничья Сумщины эвакуировали мирных жителей. Видео

В Сумской области провели еще один этап эвакуации местных жителей из приграничных громад. Жители региона вынуждены покидать свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны российского оккупационного войска.

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Видео эвакуации из Шосткинского района опубликовали в Telegram-канале Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. Среди тех, кого вывезли в пятницу, 4 октября, были пожилые люди, маломобильные граждане и собака.

"Сегодня 4 октября, специалисты ГСЧС совместно с представителями Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины провели эвакуацию граждан из приграничных населенных пунктов Шосткинского района, которые постоянно потерпают от вражеских ударов", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что местные жители непрестанно благодарят спасателей, военных и правоохранителей.

"Спасибо вам! Пусть вас Бог бережет" – слова мирных граждан, мотивирующих спасателей Сумщины", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в Сумской области 4 октября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основными вопросами, рассмотренными на заседании, названа противовоздушная оборона и энергетика.

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