Поздравления на Новый год: красивые детские стишки для семейного праздника
Праздновать Новый год в кругу семьи всегда так приятно, потому что самые маленькие ее члены всегда стараются подготовить какое-то особое поздравление. Старинная украинская традиция впускать 1 января в дом детей с добрыми пожеланиями прошла сквозь века.
Чтобы порадовать близких, выберите красивые стихотворные поздравления, которые можно изучить с малышами. И пусть они с утра порадуют вас. OBOZ.UA вам в этом поможет.
Ой, застукав Новий рік до Вашої хати,
Я приходжу з Новим роком Вас завіншувати.
Не зважаю ні на сніг, ні на метелицю,
Тільки сію в Вашім домі золоту пшеницю.
Сійся, родися жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб Вас хрещених голова не боліла.
Дай Вам, Боже, розстатися з пригодами злими,
Дай Вам, Боже, мішок грошей, а решту – дрібними!
***
Ой, застукав Новий рік до Вашої хати,
Я приходжу з Новим роком Вас завіншувати.
Не зважаю ні на сніг, ні на метелицю,
Тільки сію в Вашім домі золоту пшеницю.
Сійся, родися жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб Вас хрещених голова не боліла.
Дай Вам, Боже, розстатися з пригодами злими,
Дай Вам, Боже, мішок грошей, а решту – дрібними!
***
Віншую, віншую,
Де цукерки чую.
Де цукерків не чувати,
Там не треба віншувати.
***
Віншую вам нині,
Всі добрії люди,
Нехай поміч Божа
З вами завжди буде.
Хай кожної днини,
Кожної години,
Бог благословляє,
Біда хай загине.
Хай у вас ся родить
Жито і пшениця,
І всякеє збіжжя,
і всяка пашниця.
То ж будьте здорові
Разом з діточками,
Щоб смутку і горя
Не було між вами.
***
Я маленький пастушок,
Маю куций кожушок,
На дудочку граю,
Людей звеселяю,
З Новим роком вас вітаю!
З новим роком йду до хати,
Мило буду вас вітати.
Зичу щастя і гаразду,
Щоб прогнали всю біду.
Щоб не було сварки в хаті,
Ані вітру на загаті.
Щоби діти всі здорові
Їсти кашу все готові!
Щоби вам з них була втіха,
А мені – грошей пів міха.
Сійся, родися
жито, пшениця,
Та всяка пашниця.
Зверху колосиста,
Знизу коріниста.
А на полі – мед зерном,
А у хаті все з добром.
Сійся, родися
жито, пшениця,
На щастя, на здоров’я!
На той Новий рік
Щоби краще вродило,
Як торік!
Старий рік утік,
Новий рік настав,
Щоб вам той новий рік
Щастя і здоров’я дав.
***
У Новий рік і в добрий час
Щиро віншуємо ми вас.
Здоров'я й щастя зичим вам,
Усій родині й діточкам.
Хай радість дім ваш наповнить,
А в двір – достаток загостить.
Іще бажаєм ласки з неба
І Божу поміч у потребі.
***
Боже, у полі роду,
У полі роду,
у хаті згоду.
Дай же вам,
Боже, широкі ниви,
А на тих нивах рясні ячмені,
В перо пернисті, в зерно зернисті,
Віншуємо вам щастям, здоров’ям,
Щасливі літа, многії літа!
***
Рано-вранці до схід сонця
Стукнув Ангел у віконце.
Він прийшов мені сказати,
Щоби Вам повіншувати.
Щоб були Ви всі здорові,
Врожаї збирали нові,
Кукурудзу, просо —
На багату осінь,
Щоб були Ви гарні, пишні,
Як весною вишні.
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік, не на два,
А на многії літа!
Ранее OBOZ.UA публиковал детские засевалки на 1 января, которые легко запомнить.
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