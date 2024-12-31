Поздравления на Новый год: красивые детские стишки для семейного праздника

Праздновать Новый год в кругу семьи всегда так приятно, потому что самые маленькие ее члены всегда стараются подготовить какое-то особое поздравление. Старинная украинская традиция впускать 1 января в дом детей с добрыми пожеланиями прошла сквозь века.

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Чтобы порадовать близких, выберите красивые стихотворные поздравления, которые можно изучить с малышами. И пусть они с утра порадуют вас. OBOZ.UA вам в этом поможет.

Ой, застукав Новий рік до Вашої хати,

Я приходжу з Новим роком Вас завіншувати.

Не зважаю ні на сніг, ні на метелицю,

Тільки сію в Вашім домі золоту пшеницю.

Сійся, родися жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас хрещених голова не боліла.

Дай Вам, Боже, розстатися з пригодами злими,

Дай Вам, Боже, мішок грошей, а решту – дрібними!

***

Ой, застукав Новий рік до Вашої хати,

Я приходжу з Новим роком Вас завіншувати.

Не зважаю ні на сніг, ні на метелицю,

Тільки сію в Вашім домі золоту пшеницю.

Сійся, родися жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас хрещених голова не боліла.

Дай Вам, Боже, розстатися з пригодами злими,

Дай Вам, Боже, мішок грошей, а решту – дрібними!

***

Віншую, віншую,

Де цукерки чую.

Де цукерків не чувати,

Там не треба віншувати.

***

Віншую вам нині,

Всі добрії люди,

Нехай поміч Божа

З вами завжди буде.

Хай кожної днини,

Кожної години,

Бог благословляє,

Біда хай загине.

Хай у вас ся родить

Жито і пшениця,

І всякеє збіжжя,

і всяка пашниця.

То ж будьте здорові

Разом з діточками,

Щоб смутку і горя

Не було між вами.

***

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

На дудочку граю,

Людей звеселяю,

З Новим роком вас вітаю!

З новим роком йду до хати,

Мило буду вас вітати.

Зичу щастя і гаразду,

Щоб прогнали всю біду.

Щоб не було сварки в хаті,

Ані вітру на загаті.

Щоби діти всі здорові

Їсти кашу все готові!

Щоби вам з них була втіха,

А мені – грошей пів міха.

Сійся, родися

жито, пшениця,

Та всяка пашниця.

Зверху колосиста,

Знизу коріниста.

А на полі – мед зерном,

А у хаті все з добром.

Сійся, родися

жито, пшениця,

На щастя, на здоров’я!

На той Новий рік

Щоби краще вродило,

Як торік!

Старий рік утік,

Новий рік настав,

Щоб вам той новий рік

Щастя і здоров’я дав.

***

У Новий рік і в добрий час

Щиро віншуємо ми вас.

Здоров'я й щастя зичим вам,

Усій родині й діточкам.

Хай радість дім ваш наповнить,

А в двір – достаток загостить.

Іще бажаєм ласки з неба

І Божу поміч у потребі.

***

Боже, у полі роду,

У полі роду,

у хаті згоду.

Дай же вам,

Боже, широкі ниви,

А на тих нивах рясні ячмені,

В перо пернисті, в зерно зернисті,

Віншуємо вам щастям, здоров’ям,

Щасливі літа, многії літа!

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повіншувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу, просо —

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні, пишні,

Як весною вишні.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік, не на два,

А на многії літа!

Ранее OBOZ.UA публиковал детские засевалки на 1 января, которые легко запомнить.

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