Легко запомнить засевалки: лучшие стихи к праздникам

Праздник Нового года и Рождества в Украине традиционно сопровождается яркими обрядами, и одним из самых любимых является засевание. Дети и взрослые идут по домам, засевая зерном, желая хозяевам счастья, здоровья и изобилия.

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OBOZ.UA собрал лучшие тексты засевалок, которые легко запомнить и которые понравятся и малышам, и взрослым. Узнайте, как сделать праздничное засевание ярким и незабываемым.

Когда засевать на Новый год 2025

Посевалки или засевалки по традициям проводились в первый день нового года (1 января) и на старый Новый год (14 января). По новому календарю теперь посевают только 1 января, именно в этот день отмечается праздник Василия.

Юноши и мальчики ходят от дома в дом, рассыпая зерно и произнося при этом засевалки. Этот обычай символизирует богатство, обилие и плодородие в новом году. Зерно символизировало жизнь, плодородие и достаток. Рассыпая зерно (пшеница, рожь, овес) по дому, засевальники будто приглашали в дом благополучие и богатство.

Посевалки – это короткие песни или стихи, в которых выражаются пожелания добра, здоровья, счастья и изобилия хозяевам. Тексты посевной могут быть разными, но в них всегда присутствуют пожелания благосостояния, плодородия земли и благополучия семьи.

Тексты посевалок для мальчиков и мужчин

Сію, сію, посіваю,

З Новим Роком всіх вітаю!

Щоб у праці все горіло,

Та й в кишені шелестіло!

Та сто років щоб прожили!

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

***

З Новим вас, люди, роком

З новим вас, люди, щастям!

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!

Нехай вам уродить жито,

Щоб було краще жити!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком поздоровляю!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку і в мішку,

І в коморі, і в оборі,

В ложці, в мисці і в колисці!

***

Щоб до вашої оселі

Прибули свята веселі

І принесли вам у хату

Несподіванок багато:

Одяг весь від кутюр’є,

З діамантами кольє,

Грошеняток із мільйон

І похід у спа-салон,

Чоловіка не скупого —

Бізнесмена молодого,

А маленьких діточок —

Як на небі зірочок!

Щоб здійснились ці бажання,

З Новим роком вам вітання!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

***

Я прокинувся раненько,

Хат оббіг вже багатенько.

Посипаю скрізь та сію,

Бо робити це я вмію.

Хай із каждої зернини

Зійде радість для родини,

А із кожного зерняти

Хай добробут йде до хати!

Будуть хазяї здорові

Сини й дочки – у обнові!

Щоб удачам вести лік,

І щасливим був весь рік!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали –

І до хліба, і до сала…

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повіншувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу, просо –

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні, пишні,

Як весною вишні.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік,не на два,

А на многії літа!

***

Сію-вію-посіваю,

З Новим роком вас вітаю,

Сію щедро із долоні

По долівці, по ослоні,

Засіваю вашу хату –

Будьте радісні й багаті,

Сію густо-перехресно –

На добробут людям чесним!

Промовляю з кожним кроком:

Миру всім! І з Новим роком!

***

Ми прийшли вас посівати

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з добром.

Від їди щоб стіл ломився,

Білий хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Миру й щастя всім бажаєм.

Щоб і вдома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Сієм, вієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм –

На щастя, на здоров’я,

На Новий рік!

Щоб вам вродило краще, ніж торік, –

Коноплі під стелю,

А льон до коліна,

Щоб вам, господарі,

Голова не боліла!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з пів міха!

***

Сійся родися жито-пшениця,

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Щоб вам вродило краще, як торік, –

У полі – зерном, у дома – добром,

В печі – пирогами, на столі – хлібами,

Хай буде ваша хата радістю багата,

Хай славиться добром, медом, пивом і вином,

Хорошими пирогами та щасливими піснями!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло

Щоб у праці все горіло,

Та й в кишені шелестіло!

Щоб як квіти ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров’я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!"

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

Зі старим Новим роком вас!

***

Щедрий ранок, хата-світлице,

сійся, родися, житечко-пшениця!

Сіємо від вашого порога,

щоб завжди була радісна дорога.

Сіємо від вашого віконця,

щоб світило завжди ясне сонце.

Сіємо по всій оселі,

щоб щасливі були й веселі…

Сієм, сієм, посіваєм,

з Новим роком всіх вітаєм!

***

Ранее OBOZ.UA публиковал искренние поздравления на украинском со старым Новым годом.

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