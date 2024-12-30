Легко запомнить засевалки: лучшие стихи к праздникам
Праздник Нового года и Рождества в Украине традиционно сопровождается яркими обрядами, и одним из самых любимых является засевание. Дети и взрослые идут по домам, засевая зерном, желая хозяевам счастья, здоровья и изобилия.
OBOZ.UA собрал лучшие тексты засевалок, которые легко запомнить и которые понравятся и малышам, и взрослым. Узнайте, как сделать праздничное засевание ярким и незабываемым.
Когда засевать на Новый год 2025
Посевалки или засевалки по традициям проводились в первый день нового года (1 января) и на старый Новый год (14 января). По новому календарю теперь посевают только 1 января, именно в этот день отмечается праздник Василия.
Юноши и мальчики ходят от дома в дом, рассыпая зерно и произнося при этом засевалки. Этот обычай символизирует богатство, обилие и плодородие в новом году. Зерно символизировало жизнь, плодородие и достаток. Рассыпая зерно (пшеница, рожь, овес) по дому, засевальники будто приглашали в дом благополучие и богатство.
Посевалки – это короткие песни или стихи, в которых выражаются пожелания добра, здоровья, счастья и изобилия хозяевам. Тексты посевной могут быть разными, но в них всегда присутствуют пожелания благосостояния, плодородия земли и благополучия семьи.
Тексты посевалок для мальчиков и мужчин
Сію, сію, посіваю,
З Новим Роком всіх вітаю!
Щоб у праці все горіло,
Та й в кишені шелестіло!
Та сто років щоб прожили!
***
Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
***
З Новим вас, люди, роком
З новим вас, люди, щастям!
Сієм, сієм, сієм, засіваєм –
Повнися, земле, врожаєм!
Нехай вам уродить жито,
Щоб було краще жити!
***
Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця,
І всяка пашниця,
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком поздоровляю!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Щоб було у вас і в стіжку і в мішку,
І в коморі, і в оборі,
В ложці, в мисці і в колисці!
***
Щоб до вашої оселі
Прибули свята веселі
І принесли вам у хату
Несподіванок багато:
Одяг весь від кутюр’є,
З діамантами кольє,
Грошеняток із мільйон
І похід у спа-салон,
Чоловіка не скупого —
Бізнесмена молодого,
А маленьких діточок —
Як на небі зірочок!
Щоб здійснились ці бажання,
З Новим роком вам вітання!
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м’ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
***
Я прокинувся раненько,
Хат оббіг вже багатенько.
Посипаю скрізь та сію,
Бо робити це я вмію.
Хай із каждої зернини
Зійде радість для родини,
А із кожного зерняти
Хай добробут йде до хати!
Будуть хазяї здорові
Сини й дочки – у обнові!
Щоб удачам вести лік,
І щасливим був весь рік!
***
Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця,
І всяка пашниця
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Всім здоров’я неодмінно,
Щоби наша Україна
День новий стрічала в мирі,
Щоб дитячі жарти щирі
Звеселяли вашу хату,
Щоб грошей було багато.
Щоб із того й ми щось мали –
І до хліба, і до сала…
***
Рано-вранці до схід сонця
Стукнув Ангел у віконце.
Він прийшов мені сказати,
Щоби Вам повіншувати.
Щоб були Ви всі здорові,
Врожаї збирали нові,
Кукурудзу, просо –
На багату осінь,
Щоб були Ви гарні, пишні,
Як весною вишні.
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік,не на два,
А на многії літа!
***
Сію-вію-посіваю,
З Новим роком вас вітаю,
Сію щедро із долоні
По долівці, по ослоні,
Засіваю вашу хату –
Будьте радісні й багаті,
Сію густо-перехресно –
На добробут людям чесним!
Промовляю з кожним кроком:
Миру всім! І з Новим роком!
***
Ми прийшли вас посівати
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сіємо зерном,
Новий рік щоб був з добром.
Від їди щоб стіл ломився,
Білий хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Миру й щастя всім бажаєм.
Щоб і вдома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
***
Сієм, вієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм –
На щастя, на здоров’я,
На Новий рік!
Щоб вам вродило краще, ніж торік, –
Коноплі під стелю,
А льон до коліна,
Щоб вам, господарі,
Голова не боліла!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб щасливо вам жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені не міліло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч з пів міха!
***
Сійся родися жито-пшениця,
На щастя, на здоров’я, на Новий рік,
Щоб вам вродило краще, як торік, –
У полі – зерном, у дома – добром,
В печі – пирогами, на столі – хлібами,
Хай буде ваша хата радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями!
***
Сію, сію посіваю
З Новим Роком всіх вітаю!
Щоб Вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло
Щоб у праці все горіло,
Та й в кишені шелестіло!
Щоб як квіти ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Нас послав Святий Василь
Засівати в заметіль
Й особливий дав наказ,
Щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
"На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро,
А для сміху ось пшоно,
На здоров’я вам овес,
Щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
Сієм вам пшеницю-хліб!"
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м’ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
Зі старим Новим роком вас!
***
Щедрий ранок, хата-світлице,
сійся, родися, житечко-пшениця!
Сіємо від вашого порога,
щоб завжди була радісна дорога.
Сіємо від вашого віконця,
щоб світило завжди ясне сонце.
Сіємо по всій оселі,
щоб щасливі були й веселі…
Сієм, сієм, посіваєм,
з Новим роком всіх вітаєм!
***
Ранее OBOZ.UA публиковал искренние поздравления на украинском со старым Новым годом.
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