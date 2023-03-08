"Ежедневно вы вносите бесценный вклад для нашей победы": Залужный трогательно поздравил украинок с 8 марта

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 8 марта, в Международный женский день и День борьбы за права женщин, поблагодарил всех украинок, которые трудятся ради приближения нашей победы. Он отметил, что женщины и самоотверженно проявляют себя на передовой, и создают надежный тыл.

Видео дня

Трогательное поздравление появилось в Telegram-канале нашего генерала. Он также показал фотографии, иллюстрирующие смелость, профессионализм и силу украинок.

"Украинская женщина сегодня – кто она? Защитница, рискующая жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающий жизнь. Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще – руководительница компании, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналистка или успешная представительница любой другой профессии.

Мать, которая каждую секунду просит у Бога защиты для своего ребенка. Жена, ожидающая дома. Или какую ждут дома. Дочь, которая гордится родителями, а также стала для них надежной опорой", – написал Залужный.

Он подчеркнул, что украинки каждодневно вносят бесценный вклад для нашей победы. Каждая на своем фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Генштаб ВСУ поздравил женщин с праздником и отметил стойкость украинок, которые встали на защиту родной страны с оружием в руках. Своей силой, смелостью и выносливостью они поразили мир.

– Президент Владимир Зеленский 8 марта поблагодарил женщин и почтил память защитниц, отдавших жизнь за Украину.

– Об истории этого праздника можно почитать в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!