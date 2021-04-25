Появились первые подробности о гибели четырех человек в Одесской области

На телах четырех человек, которых в воскресенье, 25 апреля, нашли в Белгород-Днестровском районе Одесской области не обнаружили следов насильственной смерти.

Об этом изданию "Сегодня" рассказал с места событий глава Плахтиевской ОТГ Иван Лыхо. По его словам, по предварительной информации, только двое из погибших – местные жители.

"Я сейчас нахожусь на месте этого события. По первоначальным признакам, то, что я вижу, следов насильственной смерти на трупах нет. Я считаю, что каким-то образом люди упали в этот заброшенный колодец. Двое из них местные, двое – нет", – рассказал он.

Как отмечает издание, в полиции также сообщили, что информации о насильственной смерти этих людей пока нет. На месте работает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгород-Днестровском районе Одесской области 25 апреля в заброшенном колодце нашли мертвыми четырех местных жителей – трех мужчин и женщину.