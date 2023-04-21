Потерял пальцы после обстрела: 13-летний Тимофей из Донбасса прошел реабилитацию, организованную Фондом Рината Ахметова

13-летний Тимофей из Донбасса после прилета российской ракеты получил тяжелое ранение. В настоящее время он в рамках проекта "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей" прошел реабилитацию в одном из закарпатских санаториев.

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"Я не знала о реабилитационном курсе от Фонда Рината Ахметова. Директор школы сына сбросил мне ссылку. Я зарегистрировалась — и вот мы здесь. Я благодарна каждому человеку, благодаря которому с моей семьей случаются чудеса. Эта поездка — одно из них" — говорит мама мальчика Екатерина.

Посол Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и актер Алексей Суханов пообщался с семьей и узнал, как Тимофей учится жить дальше. Смотрите по ссылке.

Проект продолжается: в нем могут принять участие дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

В бесплатную программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание для ребенка и сопровождающего взрослого, индивидуальные категории реабилитации.

Оставить заявку можно по ссылке. Уточнение – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.

Всего в рамках проекта курсы реабилитации прошли 144 ребенка. За 17 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.