ВСУ за сутки сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 РФ и поразили еще 4 вертолета оккупантов

Украинские военные 11 марта уничтожили истребитель-бомбардировщик российских оккупантов Су-34. Также было попадание в беспилотник и четыре вертолета врага.

Об этом сообщается на Facebook-странице командования Воздушных сил ВСУ. В ведомстве отмечают, что данные пока предварительные и они уточняются.

Силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбила российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Черниговской области.

Также зенитно-ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять целей: беспилотник "Форпост" и четыре вертолета.

Кроме того, украинская авиация (бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25, а также вертолеты Ми-24) совершили около десяти налетов на колонны вражеской техники и нанесла мощные ракетно-бомбовые удары.

Видео дня

"Истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности. Ожидаем хорошие новости!" – подчеркнули в командовании.

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