'Потери людей я чувствую как свои': рэпер Хас рассказал свою историю музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Украинский рэпер и радиоведущий Назар Хасан, более известный как Хас, принял участие во многих благотворительных концертах и собрал немало помощи для военных на передовой. За кадром остаются личные переживания и чувство певца. История Хаса вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Находить красоту в простых вещах даже среди хаоса войны его научил маленький сын Марсель.

"Однажды у меня была сильная мигрень и меня раздражали звуки вокруг. А сын и спросил: "Слышишь, как хорошо птички поют?" Он научил меня фокусу: в любой ситуации всегда есть момент, когда птички поют", – делится рэпер с Алексеем Сухановым, актером, ведущим и посольством Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Это осознание придает Хасу сил в моменты испытаний и утрат. Артист вспоминает своего знакомого Николая, учителя химии из Черкасс, который помогал армии, организовывал благотворительные концерты, закупал авто для фронта. Он пошел добровольцем на войну и, к сожалению, погиб. Для Хаса это явилось личной трагедией.

Война забрала или изуродовала многих людей. Один случай глубоко поразил певца:

"Я пришел в больницу по делам и вдруг услышал: "Хас!" Оглянулся и увидел мальчика без ног. Я помню его из своих концертов. Он был первому ряду и прыгал, когда звучали слова "Кто не скачет, тот москаль!" Эти люди были для меня семьей, которой я не имел в детстве. И их потери я чувствую как свои", – говорит рэпер.

Именно эти истории помогли Хасу понять: необходимо жить моментом и не тратить сил на переживание прошлого или страх перед будущим.

"Наша жизнь – как двигатель подлодки. Он работает только тогда, когда крутит воду здесь и сейчас. Прошлое уже не важно, а будущее неизвестно. Благодаря таким людям, как Николай и другие защитники, у меня есть сегодня. И я безгранично благодарен им за это", – делится художник.

История рэпера Хаса по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Вы можете также поделиться своей историей на портале Музея или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001.