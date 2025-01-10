Стремление Трампа положить конец войне в Украине совпадает с интересами Пекина. Взгляды китайского ученого

6 января 2025 года была опубликована статья декана Института международных отношений Университета Цинхуа (КНР) Ян Сюэтуна, в которой он излагает свое видение внешнеполитических перспектив Китая на следующие четыре года каденции нового президента США Дональда Трампа. Также внимание было уделено и теме войны в Украине, которая является важным фактором глобальных международных отношений.

Видео дня

Президентство Трампа как значительный вызов стратегии Китая

В своем тексте Ян Сюэтун выделил шесть основных тезисов, которые могут стать определяющими для политики его страны в ближайшие годы. Поэтому следует рассмотреть их более подробно, особенно те, в которых говориться о войне в Украине.

В начале своего материала китайский ученый прогнозирует, что президент Трамп готов еще больше ужесточить линию в отношении Китая, которая была характерна в течение его первого срока. Это, по мнению Ян Сюэтуна, усугубит экономический конфликт между КНР и США, приведет к усилению военного давления на Китай и импульсивным действиям Трампа, которые наверняка разозлят Пекин.

Таким образом, отношения между США и Китаем будут ухудшаться и далее, хотя и не так резко, как это могло быть при президентстве Камалы Харрис. Также Ян Сюэтун отмечает, если Вашингтон существенно ограничит импорт китайской продукции, Китай сможет ввести лишь определенные ограничения на американскую продукцию.

Война в Украине оказывает негативное влияние на внешнеполитические интересы Китая

Во втором блоке своего текста китайский аналитик констатирует факт, что вторжение России в Украину нанесло Китаю существенный геополитический и экономический ущерб, последствия которых будут сохраняться в течение еще многих лет. Соответственно, в результате "украинского конфликта", пишет Ян Сюэтун, восточноазиатские и развитые страны Европы существенно сблизились с США, увеличивая как военные, так и экономические риски для Китая. Далее отмечается, что спорная позиция Пекина в российско-украинской войне предоставила Индии, геополитическому конкуренту Китая, отличную возможность позиционировать себя как законного лидера так называемого "Глобального Юга".

Таким образом, Ян Сюэтун констатирует, что желание Дональда Трампа положить конец войне в Украине тесно связано с интересами Пекина. Но при этом он весьма лицемерно отмечает, что Запад часто переоценивает влияние Китая на Россию: "если Европа и США вместе не могут обуздать такую ​​маленькую страну, как Израиль, как они могут ожидать, что Китай сделает это с Россией? Как Китай может повлиять на Россию, чтобы она внесла какие-либо серьезные изменения в политику? Это невозможно".

Но за время полномасштабного вторжения экономическая, а соответственно и политическая зависимость России от Китая значительно усилились, и именно это является главным фактором влияния на Кремль, о чем намеренно умалчивает китайский аналитик.

Китай стремится избежать прямого военного столкновения с США

Далее в своем материале Ян Сюэтун затрагивает тему Тайваня, осторожно отмечая, что "Китай не собирается составлять график воссоединения с Тайванем, когда его в первую очередь волнует рост собственного ВВП". При этом он отмечает, что в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море возможны разнообразные инциденты, но риска их перерастания в полномасштабную войну нет.

Внимание как президента Трампа, так и Си Цзиньпина будет сосредоточено прежде всего на укреплении внутренней экономики, что позволит снизить вероятность военного столкновения или даже опосредованной войны между США и Китаем. Следовательно, соперничество этих двух великих государств будет определяться не идеологией, а технологическим прогрессом, экономической мощью и эффективностью государственного управления.

Китай в ближайшие годы не сможет догнать США в уровне военной мощи

Стоит отметить тезис китайского исследователя о том, что в последующие 10 лет Китай вряд ли превзойдет Америку как в военном, так и в экономическом плане. В частности, он отмечает: "США тратят на оборону более 900 миллиардов долларов в год, а Китай тратит менее 30 процентов от этой суммы. США также принимают участие в войнах и накапливают боевой опыт. Поэтому в ближайшие пять лет у Китая меньше возможностей сократить разрыв с США в военной мощи, в период 2024-2034 годов Китай сможет лишь остановить увеличение разрыва".

Следовательно, Пекину необходимо будет обратить внимание своей дипломатии прежде всего на соседние страны и стремиться к развитию более дружественных отношений с государствами на своей периферии.

Мир вступает в эпоху биполярного порядка

В конце своего материала Ян Сюэтун вновь представляет оптимистическую для Китая картину, отмечая, что мы вступили в биполярный, а не многополярный мировой порядок, в котором доминируют США и Китай. Китай и другие страны, включая США, могут продвигать многополярность, но это всего-навсего желание, а не реальность, считает он. При этом роль малых стран и многосторонних организаций в формировании завтрашнего мира, вероятно, продолжит снижаться, с чем можно согласиться на примере беспомощности ООН и других международных организаций в остановке полномасштабной агрессии России против Украины.

В итоге можно констатировать, что этот аналитический материал влиятельного китайского исследователя международных отношений является определенным сигналом для китайского руководства о необходимости налаживания прагматичных и рациональных отношений между КНР и США в следующую каденцию новоизбранного президента Дональда Трампа.

Следовательно, сближение позиций обеих стран в вопросе скорейшей остановки войны в Украине может стать позитивным шагом для снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном, особенно ввиду целого ряда негативных факторов от российской агрессии в Украине, которые оказывают прямое и опосредованное влияние на экономические и геополитические интересы Китая.