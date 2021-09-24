Потеплеет, но с дождями: синоптики дали прогноз на последние выходные сентября. Карта

Погода в Украине на выходных, 25 и 26 сентября, начнет улучшаться. В субботу еще будут идти дожди, а вот в воскресенье осадков почти не будет.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Также прогнозируется потепление (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в субботу дожди накроют часть западных, южных и восточных областей, а также север и центр страны.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 9 тепла, на востоке до +12. Днем синоптики прогнозируют от 13 до 19 тепла, в Одесской области – до +21.

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В Киеве дождливо, ночью максимум до 10 тепла, а днем +15.

В воскресенье будет солнечно почти во всех областях, кроме Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской.

Температура воздуха еще больше повысится – до 11-13 градусов ночью и +22 днем.

В столице днем без осадков, ночью 11-13 тепла, днем до +17.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала возвращение теплой погоды в Украину на этих выходных и в начале следующей недели.