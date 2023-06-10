Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС отправили 4 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

На Юг Украины следует 4 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Половина из них – в Новоалександровскую общину Херсонской области.

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Населённые пункты расположены на берегу Днепра. Подрыв Каховской гидроэлектростанции нанес существенный ущерб этой территории, и помощь местным жителям сейчас очень нужна, отметили в Фонде.

Второй пункт назначения – поселок Галициново Николаевской области. Помощь предназначена людям, эвакуированным и пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Это уже второй гуманитарный груз для людей, эвакуированных из зоны подтопления и пострадавших от последствий подрыва дамбы. Несколько ранее бригады мобильной выдачи привезли 4 тысячи продуктовых наборов в населенные пункты Тягинской территориальной громады и Снигуревку Николаевской области.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".