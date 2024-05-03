Пострадавшие никогда не повинны: украинцам рассказали, где могут помочь жертвам сексуального насилия во время войны

С 2014 года от разных форм сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК), пострадали сотни людей. С начала полномасштабного вторжения РФ их количество значительно возросло: только зарегистрированных фактов СНСК насчитывается 274. А сколько людей еще молчат о своей боли? Сколько находятся в ужасных условиях оккупации и плена и даже не могут говорить?

СНСК – преступление, о котором страшно говорить. Пострадавшие таят в себе боль из-за страха социальной стигматизации, ведь многим из них стыдно за то, что они пережили. Осуждение, чувство вины и незащищенности, социальное давление заставляют людей молчать. Но эта боль только накапливается и может даже разрушить жизнь.

Все должны понимать: пострадавшие никогда не повинны в том, что с ними случилось, ведь в насилии всегда виноват совершивший его.

На международной конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мировой безопасности" 4-5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина представила пилотный проект "Неотложные промежуточные репарации для пострадавших от сексуального насилия во время войны в Украине", созданный совместно с Глобальным фондом переживших насилие, правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики и общественными организациями, занимающимися правовой и психологической поддержкой пострадавших.

"Мы инициировали разработку и внедрение пилотного проекта "Неотложных промежуточных репараций для пострадавших от СНСК". Мы разработали систему формирования таких репараций, которая предусматривает выявление пострадавших, идентификацию кейсов, принятие решений о соответствии критериям и выплату промежуточных компенсаций", – было сообщено на заседании.

При реализации этого проекта особое внимание уделяется обеспечению качественных, холистических, репарационных мероприятий с учетом конфиденциальности информации и подхода, ориентированного на пострадавшего. Пострадавшие от СНСК могут обратиться за комплексной юридической и психологической поддержкой к специальным сервисам помощи.

Линия правовой помощи "ЮрФем: поддержка" по номеру 068 145 55 90 или 0 800 30 55 90 (звонки бесплатно), написать в Viber/Telegram или оставить заявку на сайте.

Центры помощи спасенным — государственные учреждения, созданные правительством Украины в партнерстве с UNFPA, где люди, выехавшие из зоны активных боевых действий и/или временно оккупированных территорий, могут получить комплексную социально-психологическую поддержку в одном месте.

Платформа помощи спасенным.

Аврора – сервис психотерапевтической помощи пострадавшим от СНСК.

БПД – система безвозмездной правовой помощи. Это сеть бюро правовой помощи и дистанционные сервисы для получения такой помощи. Через них можно воспользоваться гарантированным государством правом каждого человека иметь безвозмездную квалифицированную помощь юристов.

СНСК – преступление, не имеющее срока давности, поэтому обратиться за помощью можно в любой момент.

Свидетельство пострадавших от СНСК является доказательством, которое поможет доказать совершение военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида против украинского народа, вернуть ощущение справедливости для сотен людей не только в Украине, но и во всем мире.