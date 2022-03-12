Турция одна из последних переносит свое посольство из Киева

Турция перемещает свое посольство из Киева в Черновцы на фоне сообщений о запланированном нападении российских войск на украинскую столицу. Анкара одна из последних переносит свое посольство из украинской столицы.

Как пишет National Post, о перемещении диппредставительства заявил в пятницу, 11 марта, спикер МИД Турции Танджу Билгич.

Член НАТО Турция, которая имеет морскую границу с Россией и Украиной в Черном море, поддерживает отношения с обеими странами и до последнего не перевозила свое посольство из Киева. Однако после событий в Мариуполе, опасаясь бомбардировок и в украинской столице, Анкара решила все же переместить свое дипломатическое представительство в более спокойный город Черновцы.

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Турция также работает над эвакуацией своих граждан из Украины, которые не могут уехать из-за боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал страны Запада за недостаточно жесткую позицию относительно российской агрессии. По его словам, полномасштабного вторжения в Украину можно было избежать, если бы мировое сообщество должным образом отреагировало на оккупацию Крыма в 2014 году.