Посол Украины напомнил Германии о компенсации за утраченные культурные ценности

У Украины есть право на компенсацию со стороны Германии за потерянные во время Второй мировой войны. Также это касается и безвозмездной передачи Киева Берлину бесценного архива композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал главе фонда "Берлинская певческая академия" Георгу графу цу Кастель-Кастелю, передает "Укринформ". В письме Мельник отказался от участия в концерте, посвященном 20-летию передачи вышеуказанных архивов.

Посол пояснил, что Украина ждет от Германии шагов по компенсации за огромные потери во времена нацистской оккупации, а также политической поддержки Киева на пути в Евросоюз.

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Также Мельник отметил, что правительство Германии игнорирует предложения Кабмина. В частности, речь идет о создании компенсационного фонда военных расходов, который помог бы наиболее пострадавшим украинским музеям закупить ценные артобъекты мирового уровня.

По словам посла, Украина во время оккупации потеряла более 500 тысяч музейных экспонатов, 46 миллионов архивных материалов и 50 миллионов книг. В целом, отметил он, на нашу страну пришлось 73% от общих потерь культурных ценностей СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Украина передала Германии автомобили общей стоимостью более миллиона евро, которые фигурировали в расследовании крупной международной мошеннической схемы. Речь тогда шла о Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom.