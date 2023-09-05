'Посмотрите вокруг – жизнь идет': нидерландец устроил забег из Амстердама в Киев, чтобы собрать деньги на скорые для Украины

ражданин Нидерландов Боас Крагтвейк устроил благотворительный забег из Амстердама в Киев, чтобы собрать средства на автомобили скорой для Украины. 2 сентября он прибыл в Ривне.

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Об этом сообщило "Суспільне", журналисты которого пообщались со спортсменом-благотворителем. Он отметил, что решил преодолеть расстояние более 2500 км, чтобы купить спасательные автомобили для украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Кареты скорой помощи, которые организация направляет в зону боевых действий, оснащают в Нидерландах всем необходимым. В Украине они ежедневно спасают от 20 до 30 жизней. Такая скорая помощь стоит около 30 000 евро", – рассказал Крагтвейк.

Всюду в Украине я встречаю сплоченных и сильных людей. Посмотрите вокруг – жизнь идет, вы остаетесь сильными. И это ощущение вашей силы дает мне силы бежать", – добавил спортсмен.

В Ривне его встретили местные бегуны на майдане Незалежности и пробежали с ним к горсовету.

Крагтвейк стартовал в Амстердаме 22 июля, запланировав пробегать примерно 50 километров ежедневно в течение 50 дней. За ним в фургоне для отдыха едут менеджер и фотограф. После 10 дней и около 500 км бега – Крагтвейк собрал 22 тысячи евро на своей странице GoFundMe "Ultra4Ukraine". Бегун должен добраться до Киева 10 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове прошел седьмой полумарафон, объединивший спортсменов, любителей, Героев-защитников и несгибаемых духом украинцев. Новую дистанцию – "Миля Несокрушимости" – преодолела и 12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время обстрела вокзала в Краматорске.

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