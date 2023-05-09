Сьогодні - нарешті останній день СРСР

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Зараз ми ще не можемо до кінця оцінити символічної глибини цього 9 травня.

І вона (символіка) полягає не лише в тому, що "могутня" російська імперія змушена просити президентів країн, які є головним джерелом гастарбайтерів, приїхати в Москву, щоб Україна не обстрілювала Красну площу.

І навіть не в тому, що Путіну нічого сказати ні росіянам, ні світу. Що б він не сказав - буде смішним і вторинним.

Це 9 травня - кінець останнього міфу СРСР, міфу про велику спільну перемогу радянського народу. Саме 9.05.2023 цей міф помер. Він помирав довго. Але навіть після того, як Путін визнав васалітет Китаю під час візиту Сі до Москви, цей міф був ще живим. А от сьогодні він вмер.

Чому саме сьогодні? Бо від сьогодні цей міф перестав обʼєднувати будь-кого за межами Росії. Звичайно, деякий час ми ще будемо бачити агонію цього міфу. Але нова дата дня Перемоги вже не буде 9.05. Ніколи.

Якщо коротко підсумувати - сьогодні, саме сьогодні, останній день СРСР. На жаль не путінської Росії. Але це теж не за горами.

І наостанок. Вчора, коли я читав про візити центральноазіатських лідерів до Москви, то подумав: злобний карлик ніколи не зможе їм пробачити цього приниження (кошмарний сон роспатріота - узбек (киргиз, казах, вірменин) врятував Москву. А потім я зрозумів: карлик може тільки злитися. Він нічого їм не зможе зробити. Взагалі нічого. Тому він буде улесливим і перелякано-приниженим.

У мене є теорія: Путін найбільше в цьому житті боїться приниження. Сподіваюся, це 9 травня трохи вкоротить йому віку. Психосоматику ніхто не відміняв😁