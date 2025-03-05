Последние морозы ночью и до +17 днем: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 6 марта.

В четверг, 6 марта, Украину ожидают последние холодные морозные ночи. А вот днем воздух прогреется до 17°С тепла.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях.

"6 марта синоптическая ситуация в Украине не претерпит существенные изменения: центр значительной по площади области высокого атмосферного давления будет располагаться над Балканами, а своим влиянием она будет охватывать и нашу территорию, обуславливая погоду без осадков", – говорится в сообщении.

В частности, синоптики сообщают, что воздушными потоками западного направления в Украину будет поступать теплый воздух атлантического происхождения. Ветер при этом кроме южной части и большинства западных областей будет с порывами 15-20 м/с. Это означает I уровень опасности, желтый.

Синоптики также предупредили, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

"Температура ночью 1-6°С тепла, в Карпатах и Закарпатье 0-5°С мороза. Днем 12-17°С тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей 8-13°С", – рассказали в "Укргидрометцентре".

В столице и области 6 марта ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 12-17°С. В Киеве ночью 4-6° тепла, днем 14-16°С", – резюмировали свой прогноз на 6 марта синоптики.

В Киеве вечером в среду, 5 марта, наблюдался необычно яркий закат. Садясь за горизонт, светило словно залило весеннее небо багровыми, розовыми и золотыми оттенками.

Ранее сообщалось, что до конца недели в Украине сохранится теплая, почти апрельская погода. Днем воздух будет прогреваться до +16, а кое-где и до +18 градусов. Преимущественно будет солнечно, а порывистый ветер ожидается только в четверг.

Напомним, ранее синоптикиня рассказала, какой погоды ждать в Украине на 8 марта. Также сообщалось, что в Укргидрометцентре прокомментировали слухи о приближении "грязного облака" к Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!