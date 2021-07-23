После взрыва на химзаводе вблизи Ривне появились загадочные ярко-розовые лужи: ГСЧС узнала, вредна ли жидкость. Фото и видео

В поле неподалеку от Ривне появились странные лужи с розовой жидкостью. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вместе с экологами проверили их происхождение и узнали, что стало причиной появления необычного явления.

О подозрительных лужах, обнаруженных на Ривненщине через пару дней после взрыва на химзаводе "Ривнеазот", сообщила пресс- служба ГСЧС и опубликовала соответствующие фото (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы). Отмечается, что их заметили возле села Колоденка, которое находится всего в 7 км от областного центра.

22 июля к спасателям обратился местный житель Алексей Машта, который первым обнаружил розовые лужи. Он поделился снятым видео:

Видео дня

В местной ОТГ установили, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил в поле остатки жидкости неустановленного происхождения.

На место прибыли сотрудники ГСЧС и экологи. Специалисты взяли пробы почвы и самого вещества для проведения экспресс-анализов. Также провели обследование атмосферного воздуха.

Как установила экспертиза, ярко-розовая жидкость, которую обнаружили в Ривненской области – это препарат "Префект", сертифицированный в Украине. Он предназначен для борьбы с вредителями. Класс опасности препарата – третий из существуя пяти. В ГСЧС добавили, что угрозы для людей нет.

Напомним, 20 июля в Киеве на химическом заводе "Ривнеазот" произошел масштабный взрыв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД назвали предварительную причину взрыва на "Ривнеазоте". Как сообщил глава МВД Денис Монастырский, предварительной причиной аварии на химическом заводе стало несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.