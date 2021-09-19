В память о годовщине нападения СССР на Польшу хочу напомнить один свой старый текст.

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Говорят, что какой-то человек по фамилии Нарышкин, называющий себя директором службы внешней разведки Российской Федерации, призвал российских родителей во время самоизоляции рассказывать детям историю войны.

Все сразу стали возмущаться.

А почему?

Ну, да, призвал! Я тоже считаю, что надо рассказывать историю войны. Но только настоящую, а не ту, что льется на нас с экранов телевизров!

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Если сложно, давайте я вам помогу. Ниже - краткое изложение истории второй мировой войны для ваших детей. Мой сын уже давно вырос и знает все не хуже меня.

Поэтому я расскажу историю войны своему не родившемуся племяннику. Не родившемуся, потому что его дедушка, брат моей мамы, был убит Сталиным на той войне и не оставил потомства. Я не знаю, какое бы ему дали имя при рождении, а потому буду звать его просто – парень.

Итак, слушай парень.

В 1939 году СССР начал вторую мировую войну, когда напал вместе с Германией на Польшу. Затем он напал на Румынию. Потом он напал на Финляндию. Потом на все страны Прибалтики сразу. Финляндии удалось отбиться, она только потеряла часть своей территории. А вот Эстонии, Латвии и Литве отбиться не удалось, СССР их завоевал.

Румынию же СССР поделил с Гитлером и потому захватил только ее часть.

Но этого Сталину оказалось мало, и он стал готовиться к тому, чтобы отбить у своего союзника Гитлера его часть завоеванного. Не успел. Гитлер объявил войну первым и начал громить Сталина. Его армии продвигались внутрь страны почти не встречая сопротивления.

СССР оказался колоссом на глиняных ногах. Красная Армия была укомплектована устаревшим оружием и техникой. Да и той не хватало. Советская промышленность не справлялась с нагрузкой и не могла дать фронту все необходимое. Моральный дух красной армии был крайне низким. Советские войска оказывались в окружении и сдавались в плен целыми дивизиями. Целые воинские подразделения переходили на сторону Германии.

Об этом не рассказывают в школах, но знай, почти миллион советских солдат перешли на сторону Германии (об этом в гугле можно найти много информации по запрос "Хиви")

Страна была обречена на стремительное поражение.

И тогда на помощь СССР пришли США. Они без какой-либо оплаты дали СССР по программе Лендлиза все, что было необходимо, чтобы сопротивляться Гитлеру. В школах рассказывают о том, как советская промышленность успела быстро перестроиться на военные рельсы, о героическом труде советских людей в тылу… Да, это все было, но грустная правда состоит в том, что ни эта перестроившаяся промышленность, ни этот героический труд не могли спасти положение на фронтах.

СССР смог сопротивляться Гитлеру лишь потому, что снаряды начинялись американской взрывчаткой, а сами они отливались из американского алюминия, гильзы делались из американской меди, грузы по железным дорогам перевозились в американских вагонах, а дальше – на фронте – в американских автомобилях, обутых в американские шины.

Солдаты питались американскими консервами, а самолеты заправлялись американским бензином. Ничего своего из этого у СССР не было или почти не было. И да, героический летчик Покрышкин летал не на советском самолете Ла-5, как он пишет в своих воспоминаниях, а на американской "Аэрокобре".

Если бы не программа Лендлиза, СССР не просуществовал бы и года.

Поэтому, когда говорят о том, что именно СССР внес главный вклад в победу над Гитлером, это – лукавство. Единственное главное, что СССР внес в копилку той войны – это людские потери. Гигантские потери! Невообразимые потери! По некоторым данным более 40 миллионов человек.

И знаешь что я хочу сказать, большую часть из этих людей убил не Гитлер, а Сталин. Их убивали сталинские заградотряды, их убивали сталинские полководцы, одерживая победы единственным способом, который они знали – заваливая передний край трупами своих солдат. Их убивал сам Сталин, отдавая преступные бесчеловечные приказы.

Каждый российский школьник слышал о Великой Победе под Москвой. Знаешь какая цена этой победы? Миллионы гражданских жизней!

Когда германская армия подошла к Москве, и не уже было войск, чтобы ее остановить, Сталин приказал открыть плотины подмосковных водохранилищ. Наступающие немецкие части были буквально смыты стеной воды. Вместе с подмосковными деревнями и их жителями. А еще есть Приказ Ставки ВГК № 0428 от 17 ноября 1941 г., и вот цитата из него:

Ставка Верховного Главнокомандования П Р И К А З Ы В А Е Т :

Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40 - 60 км в глубину от переднего края и на 20 - 30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами.

Этот приказ не был выполнен полностью из-за недостатка ресурсов, но его очень старались выполнить и многие деревни и вправду были уничтожены. Вместе с жителями.

Ты не родился, парень, потому, что брат моей мамы, твой дед, старший лейтенант Дмитрий Фёдорович, был убит Сталиным при форсировании Днепра. Конечно, пуля или осколок, которые сразили его, были германскими. Но настоящим его убийцей был Иосиф Виссарионович Сталин, по приказу которого Днепр буквально замостили телами советских солдат. Обычное соотношение убитых между обороняющейся и наступающей сторонами составляет 1:3. При форсировании Днепра оно было 1:30.

Сейчас с экранов телевизоров, как заклинание, звучит сентенция о том, что героический советский народ победил нацизм. Это – неправда. Это была не победа советского народа, это была победа всех союзников. И была побеждена лишь армия нацисткой Германии. Но сам нацизм не только не был побежден, но и стал главной идеологией современной России.

Вторая мировая формально закончилась, но СССР, а затем и Россия никак не могут уняться. Вторжение в Венгрию, вторжение в Чехословакию, Вторжение в Афганистан, Аннексия Крыма, Донбасс, Сирия… Это только то, что я сейчас с ходу вспомнил, парень, а если посидеть и подумать таких эпизодов будет больше.

Так что нет никакой "Великой победы над нацизмом". Она произойдет лишь тогда, когда нацизм будет в действительности побежден. Но я не уверен, что это произойдет, пока борьбу с нацизмом возглавляют сами нацисты.

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