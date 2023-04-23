После победы Украине нужно готовиться к тому, с чем Израиль живет уже 75 лет, – журналист

Израильский журналист Сергей Ауслендер считает, что пока государство-агрессор Россия будет существовать, в Украине всегда будет угроза нападения и обстрелов. Угроза от РФ не исчезнет даже после победы Украины в войне, поэтому нашему государству нужно готовиться к тому, с чем Израиль живет уже 75 лет.

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Об этом он сказал в интервью изданию "Апостроф ТВ". По его убеждению, на восточных границах Украины необходимо создать мощную систему защиты, что-то вроде "Железного купола".

В то же время Ауслендер не исключает, что на территории России после поражения будет создана демилитаризованная зона, например, на 200 км. Это позволит исключить применение со стороны государства-агрессора простых способов поражения.

Вместе с тем, Украине все равно всегда нужно быть готовой к тому, что РФ решит снова напасть.

"Возможно, в России распад начнется, но это тоже чревато последствиями, в том числе и для вас. Тогда тем более нужна будет такая демилитаризованная зона. Возможно, изменится режим в России, но я в это не верю. Так что вам нужно готовиться к тому, с чем Израиль живет уже 75 лет – постоянной угрозы войны", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после российских обстрелов гражданских объектов в Запорожье 21 марта официальный Киев в очередной раз обратился к государству Израиль о предоставлении военной помощи, в частности – систем ПРО для защиты мирного населения;

– ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль стать на сторону нашего государства в войне, развязаной страной-агрессором Россией. Он напомнил, что эта страна тоже страдает от действий агрессора.

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