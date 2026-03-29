После плена – первые шаги к новой жизни: защитник Мариуполя начинает путь посттравматического роста

Защитник Мариуполя Назарий Красовский, который вернулся из плена в прошлом году, получил поддержку в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали". Ему передали "диджитал бокс" — набор техники для более быстрой адаптации и старта пути посттравматического роста.

Назарий – боец "Азова", который пережил российский плен и сейчас начинает свой путь восстановления и посттравматического роста. Первым шагом стал "диджитал бокс" от "Сердца Азовстали" – набор, включающий ноутбук, наушники и смарт-часы. Также в комплекте есть символические вещи, в частности браслет из довоенной стали комбината "Азовсталь" — как напоминание о пройденном пути и внутренней силе.

Сам защитник отмечает, что такая поддержка имеет для него особое значение: "Это дает понимание, что о нас не просто не забыли – мы одна волна, одна семья. Спасибо Фонду Рината Ахметова и "Сердцу Азовстали"", — говорит Назарий.

Полученный набор станет для отправной точкой для нового старта. Защитник планирует получить высшее образование и развивать собственное дело. Для человека, который вернулся из плена и фактически начинает жизнь с нуля, такая поддержка является важным шагом к восстановлению.В "Сердце Азовстали" отмечают: помощь защитникам Мариуполя — это не разовые инициативы, а системная работа, охватывающая весь путь ветерана – от реабилитации до полной самореализации.

"В дальнейшем его ждет длительная реабилитация. Мы будем рядом на каждом этапе этого пути и будем поддерживать его цели — в частности желание создать собственный бизнес. Все это являются важными этапами посттравматического роста — процесса трансформации травматического опыта в ресурс для развития. Наша организация сейчас активно работает над адаптацией, внедрением и масштабированием этих методик в Украине", — отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

Сопровождение защитников усиливается благодаря партнерству с Фондом Рината Ахметова, что позволяет расширять возможности поддержки и строить системные маршруты восстановления. "Мы подаем руку тем, кто в этом нуждается, но одновременно создаем условия и возможности для реализации потенциала каждого человека и страны в целом", — подчеркнула председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.