Чтобы не сойти с ума, надо не читать соц. сети и новости. Народ тронулся окончательно. Новостные ленты - сплошь нагнетание и истерия. Ну а комментаторы решили переплюнуть все существующие дурдомы. Большая часть ненавидит и клянёт во всем клятую Америку, мол они во всем виноваты и не только они, весь проклятущий капитализм в целом. Рос. пропаганда рулит. Адекватные в меньшинстве. Благо, мои фб друзья в том меньшинстве и только выйду за пределы, меня начинает дергать.

Это жесть, 30 лет после совка, а народ не то, чтобы не изменился, ещё хуже стал. Озлобленные, нервные, ненавидящие лютой ненавистью всех, кто не так живет, как они. Главное, пожрать, поспать и погулять вдоволь. Все, больше ничего не надо.

Кто смотрит эти бесконечные концерты по ТВ? Они, и они же, прилипнув к экрану с открытым ртом слушают, что им в уши вкладывают. Каждодневный квартал? Да, это любимое. Ржать над собой и над страной. Думать самим? Нееееет, мозг уснул навсегда.

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Зачем им перемены?? Надо напрягаться, учиться, работать над собой, меняться. Ото, что построили им в совке, пусть так и будет. Ведро с грязной водой, шваброй целый день елозит пол, орет на всех, вечером пришёл пьяный муж, колбасу порезали, пожрали и спать.

Устои ватного мира. Подъезд 20 лет не крашенный, ободранный, лавки сломаны, мусор валяется, но Америка им плохая. Без интернета жить не могут, телефоны проклятущего запада у всех, детям Жигули не хотят покупать, лучше китайскую купят.

А что русский мир Вам дал?? Кроме войны и разрухи, ничего. А ну, ещё концерты с поющими под фонограмму. Как же без них. Те кто им поют покупают недвижимость только в Америке, в Маями, целые кварталы рос звёзд.

Куда не глянь все западное. Верните нам совок говорят. Угу. Мы уже видели любителей совка, которые с начала войны не в Россию рванули, а к б*ндерам уехали. Живут там припеваючи, продолжают пользоваться всеми благами западной цивилизации и обвинять Америку.

Слов нет, мир движется, осваивают космос, другие планеты, создают неимоверные технологии, дарят человечеству невероятные научные открытия, ставят спортивные рекорды, отправляют научные экспедиции. Ватникам этого не нужно. Пожрать, поспать и погулять. Это их мир, и все, кто этот мир нарушают, для них враги.