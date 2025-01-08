После 28 февраля некоторых забронированных мужчин могут мобилизовать: нардеп Федиенко указал на важный нюанс

После 28 февраля часть военнообязанных, имеющих бронь от мобилизации, подпадут под призыв в Силы обороны Украины. У ТЦК получит полное право мобилизовать таких работников в ряды Вооруженных сил.

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Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, это связано с тем, что с 28 февраля у всех военнообязанных в Украине истекает срок действия бронирования. Забронированные работники ряда предприятий, теряющих статус критичности, соответственно потеряют бронирование.

"Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона", – написал парламентарий в Facebook.

Федиенко добавил, что руководители ТЦК и СП идут на встречу оборонным предприятиям, предприятиям связи и энергетики, давая время на перебронирование работников.

"Мобилизационная задача бронирования военнообязанных работников обычно агропромышленного сектора для производства номенклатуры, понимания объемов производства необходимой продукции для военных. Мобилизационная задача должна устанавливаться с учетом мощности предприятий, то есть быть таким, которое предприятие может выполнить", – объяснил Федиенко.

Представитель оборонного комитета также указал, что областная военная администрация устанавливает мобилизационную задачу, учитывая потребности Минобороны и возможности предприятия.

В ходе последних проверок ОВА соответствия таких предприятий в части возможности некоторые из них потеряли мобилизационную задачу, хотя их работники остались забронированными.

Федиенко напомнил, что бронирование работника устанавливается Министерством экономики.

И даже если предприятие теряло мобилизационную задачу на какой-то период, бронирование работника оставалось действительным.

По словам парламентария, со временем становится все сложнее находить баланс между формированием забронированных работников для критически важных предприятий и мобилизацией.

"Поэтому после 28 февраля какой-то процент забронированных военнообязанных будет мобилизован в ВСУ, другие военные формирования. Возможно, стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы присоединиться к соответствующему военному подразделению через механизм рекрутинга, действующее законодательство это позволяет", – отметил нардеп.