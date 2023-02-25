Блог | Сергей Борщевский: Пошли нам, Боже, честных врагов. Ко дню рождения Леси Украинки

Сьогодні день народження Лесі Українки. Великої Поетеси і Великої Українки, яка ще зовсім юною обрала собі це літературне ім'я на честь народу, до якого належала.

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Леся Українка жила в імперії, де офіційно такого народу не існувало. Імперія воліла називати українців малоросами. Взявши собі ім'я Українка, вона кинула імперії виклик.

Вчитаймося в її день народження в кілька міркувань письменниці: вони звучать так, наче мовлені сьогодні:

"Пробувала в Петербурзі виступити проти москалів-централістів, та щось петербурзькі газети не дають ходу моєму листу" (з листа до Агатангела Кримського).

"Та й осоружна ж ся мені Москва (з драми "Бояриня").

"Та там такі напасті, що крий Боже!І просвітку нікому не даютьмосковські посіпаки!" (з драми "Бояриня").

"Пошли нам, Боже, чесних ворогів" ("Хвилина розпачу").

"Москалі кажуть: "худой мир лучше доброй ссоры", але я вважаю якраз навпаки: ліпше щиро посваритися, ніж нещиро миритись."

І скажуть колись люди, коли сей народ пережив і такі часи і не загинув, то він сильний".

З днем народження Лесі Українки!