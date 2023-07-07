Пошли на пляж и не вернулись: на Черниговщине водолазы обнаружили тела двух девушек. Фото

В Черниговской области 7 июля нашли тела двух девушек-подростков 14 и 15 лет, которые накануне пошли отдыхать на берег реки Десна и пропали. Водолазы обнаружили тела на дне реки в 300 метрах от места, где были их вещи.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области в Telegram. Трагедия произошла в Коропской громаде Новгород-Северского района.

"К сожалению, в ходе комплексных розыскных мероприятий девушек было найдено водолазами на дне реки Десна", – говорится в сообщении.

Утром 7 июля в полиции Черниговщины сообщили, что правоохранители вместе со спасателями разыскивают девушек. К сотрудникам полиции около 4 часов утра обратилась жительница села Оболоння с сообщением об исчезновении 14-летней местной жительницы и ее 15-летней подруги из другого села.

Девушки встретились днем 6 июля и вместе пошли на пляж в 2 километрах от села. Около 18:00 родные общались с ними по телефону, но после того подруги перестали отвечать на звонки.

Сначала мать одной из девушек вместе со знакомой долго пытались отыскать девушек своими силами, однако нашли только их одежду и личные вещи на берегу Десны. После этого они обратились за помощью в полицию.

К поискам было привлечено более 30 человек – полицейские, спасатели ГСЧС на моторной лодке, водолазы, представители общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в одном из озер обнаружили утопленника. Тело мужчины находилось на глубине 2 метра и в 3 метрах от берега.

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