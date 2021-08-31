Пошел воевать на Восток, потому что там сейчас служат лучшие: что известно о погибшем бойце из Запорожья

На Донбассе Вооруженные силы Украины вновь понесли потери. 27 августа от пули пророссийского снайпера погиб 39-летний житель Запорожья Андрей Выскребец. У бойца остались двое детей и жена.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В понедельник, 30 августа в Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе старшим солдатом Андреем Выскребцом. Он погиб от пули снайпера.

На войне Андрей с 2015 года. Сначала он был мобилизован, а после окончания службы заключил контракт. Погибший служил в 26-й артиллерийской бригаде, потом в 55-й ОАБр, в 74-м отдельном разведывательном батальоне, где и погиб.

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У него осталось двое детей – сын Алексей, он сейчас учится в школе. Старшая дочь Александра уже окончила школу.

На страничке областного военкомата Запорожья дочь в комментариях написала, что это ее отец погиб. Как оказалось, дедушка Александры, отец погибшего бойца, сам в прошлом военный. Правда, его не стало еще в 2005 году. Теперь сына похоронили рядом с его отцом.

А вот Андрей Выскребец до того, как отправиться на фронт работал строителем, он окончил строительный колледж. "А в последнее время был грузчиком в местном супермаркете. Хороший человек, спокойный. В последние годы он с фронта приезжал домой ненадолго: побудет и снова на Донбасс", – рассказал OBOZREVATEL его сосед.

По его словам, о войне Андрей не любил рассказывать. "Говорил только, что там много российских военных", – уточнил мужчина.

Сослуживцы также отмечают, что погибший был очень добрым. "Он очень интересовался АГС – автоматическим станковым гранатометом", – говорит его сослуживец Александр.

Также военные рассказывают, что Андрей был веселым и даже балагуром. "С ним всегда было не скучно. Наверное, эта черта помогала ему как-то выживать в сложных условиях. Он не очень распространялся о личном. Но как-то говорил, что хотел бы после возвращения с войны заняться строительством. Рассказывал о сыне, о дочери, он гордился ими и очень любил", – вспоминает его побратим.

Один из друзей бойца говорит, что стать военным и пойти на контракт Андрей решил, потому что не видел себя в мирной жизни. Считал, что на востоке сейчас служат самые лучшие люди, которые стали для него друзьями. Там нет предательства между сослуживцами, отношения более простые и искренние. Это ему нравилось.