Что нельзя было делать пионерам: странные запреты времен СССР

Тоталитарное устройство государства СССР предусматривало воспитание абсолютно покорных и готовых на все граждан. Именно этим и занималась пионерская организация, в которую принимали детей на пороге мятежного подросткового возраста.

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В рядах пионерской организации детей учили ходить строем, послушно выполнять команды и вести себя так, как от них требует руководство. А чтобы развить послушание, им запрещали разные вещи. Сейчас эти запреты могут показаться даже дикими. OBOZ.UA собрал несколько таких табу для пионеров.

Здороваться рукопожатием

Жест рукопожатия при встрече является личным приветствием – ты показываешь конкретному человеку, что в твоей ладони нет ничего опасного и ты готов идти на сближение. Но в Советском Союзе общественное превалировало над личным, поэтому такое приветствие считалось во многих случаях неуместным. Так что пионеры здоровались при помощи особого салюта – они поднимали над головой согнутую в локте руку.

Кроме того, уменьшение физических контактов помогало предотвращать передачу инфекционных заболеваний между детьми. В детских коллективах легко распространялись разные болезни – от гриппа до брюшного тифа или желтухи. Пионерский салют помогал профилактировать вспышки этих заболеваний.

Держать руки в карманах

Такая поза с точки зрения этикета считается невежливой. И действительно не приветствуется, если вы находитесь в формальной обстановке. Однако в обыденных ситуациях жест с руками в карманах считается нормой. Впрочем, в СССР детей сызмальства приучали не чувствовать себя расслабленно, поэтому пионеру, который держал руки в карманах, всегда делали замечание, а за регулярное нарушение этого запрета могли и наказать.

Спать в удобной позе

Летом члены пионерской организации собирались на отдых в лагеря. И там контроль над их жизнью становился тотальным. Контролировали в том числе то, как дети спят. Лежать нужно было на спине или на боку. Накрывать голову одеялом было запрещено, а руки нужно было держать поверх одеяла. Впрочем, это не мешало детям ночью вставать и заниматься разными проделками, например, мазать друг друга зубной пастой. Дети даже в условиях тоталитаризма все равно остаются детьми.

Играть в футбол

Идеологическая доктрина пионерии предполагала обучение детей абсолютной честности. А футбол такая игра, где выигрывает не только более техничный, но и тот, кто умеет обхитрить соперника. Поэтому детям не разрешали играть в эту игру. Чтобы не давать пионерам гонять мяч, врачи рассказывали, что такие нагрузки до 17 лет противопоказаны – они якобы плохо влияют на сердце и нервную систему. На детей это производило минимальное впечатление, и они с радостью каждый день после школы играли в футбол, но в дворовом формате.

Спорить со старшими

Поскольку ключевой задачей пионерии было воспитание у детей абсолютной покорности, то им насаждали поклонение перед авторитетом с ранних лет. Выражалось это в запрете спорить со старшими. Детям внушали мысль, что старший человек не может ошибаться, поэтому нельзя спорить с ним ни при каких обстоятельствах.

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