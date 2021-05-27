Порошенко во время поездки на Донбасс передал в Торецк кислородные концентраторы и напомнил, как освобождали город

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в Центральной городской больнице Торецка. Он передал медучреждению кислородные концентраторы и пообщался с врачами.

Один из концентраторов для Торецкой больницы приобрел за свои средства известный журналист, ведущий и блогер Дмитрий Чекалкин, который тоже приехал на Донбасс, передает пресс служба "ЕС".

Порошенко отметил, что сегодня даже по официальной статистике, которая далека от правды, в Украине умерло более 50 000 человек от коронавируса, и это прямая ответственность власти. Он также напомнил, как в 2014 году Торецк, который еще тогда назывался Дзержинском, освободили от "русского мира".

"К нам обратились, что в больнице Торецка нужны кислородные концентраторы. Наш Фонд и команда "Европейской солидарности" пытается обеспечить медицинской техникой и медицинским оборудованием больницы всех областей. Но первым приоритетом должна быть Донецкая область. Почему это должно так быть? Потому что в 2014 году, когда стоял вопрос вообще существовании нашего государства, нам надо было объединиться и защитить государство. Я вспоминаю, как трудно было тогда. Я вспоминаю каждую минуту. Когда Дзержинск освобождали, тогда кроме Вооруженных Сил еще и подразделения Управления государственной охраны, моя охрана со спецназом на конфискованных банковских микроавтобусах выбили из горсовета этих наемников и фактически бескровно освободили Дзержинск, и его переименовали", – напомнил Порошенко.

"Я не думаю, что все понимают историческое и стратегическое место Торецка, но это 7-8 километров – ровно половина до Шумов, а потом до Горловки. И когда фактически у линии фронта, рискуя жизнью, торецкие врачи, медицинские работники спасали жизни наших воинов перед тем, как их отправить в Днепр, Харьков, в госпитали Киева, Львова, сколько эти руки спасли жизней", – заметил пятый президент.

Он поблагодарил всем врачам, которые, начиная с 2014-го, обеспечили не менее важную роль в защите государства.

"А сейчас уже два года мы между двух огней, между двух фронтов. С одной стороны – фронт российского агрессора, а с другой стороны – фронт пандемии. И опять нет выходных, нет какого--то нормированного рабочего дня. К сожалению, нету достойных зарплат, нет ковидных 300% доплат. К сожалению, нет страхования на случай заболевания, которое мы тогда ввели для воинов", – заметил Порошенко.

"Сегодня очень печальный день, потому что Украина пересекла отметку даже фальсифицированной государственной статистики – уже более 50 тысяч украинцев умерли. Умерли потому, что своевременно не дали кислорода, потому что своевременно не было тестов, средств защиты, в том числе и врачей отправляли без защитных костюмов, без очков, без масок – налегке. А средства, которые выделили тогда в парламенте в ковидный фонд, направили на "Большое крадивництво". Никак не нажрутся", – возмутился Порошенко.

Он подчеркнул: COVID-19 нельзя остановить без вакцинации.

"К сожалению, в Украине вакцинировано лишь 2%. Говорят о вакцинном национализме. Да, потому что это борьба президентов за то, чтобы страны получили вакцину. Я думаю, что не случайно наша страна оказалась на последнем месте в Европе. Сейчас, когда весь мир уже вакцинирован, они отправили Степанова в отставку, думают, что он как козел отпущения. Это – ответственность президента и власти", – подчеркнул Порошенко.

Директор Торецкой больницы Сергей Халаимов поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что кислородное оборудование сейчас крайне необходимо для борьбы с коронавирусом.

"Это очень важно для нас. И кислородные концентраторы нужны для наших пациентов. Когда это все начиналось, мы выбирали, кому жить или нет. Мы не Боги и мы не должны это делать. Мы не должны выбирать, кто будет жить, а кто умрет. Это трудно. Об этом знают все", – сказал руководитель медучреждения.

"Моя цель, чтобы вся страна благодарила украинскому врачу, потому что вы – герои. Вы те, кто, несмотря на все трудности, время, усталость, риск, делают чрезвычайно полезное дело, строят Украину, спасают людей. И мы здесь для того, чтобы вас поблагодарить", – говорит Петр Порошенко.

Как известно, с первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тысяч наборов отправлены в регионы.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.