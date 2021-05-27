Порошенко во время поездки на Донбасс передал украинским военным комплект видеонаблюдения

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в 10-й отдельной штурмовой бригаде и передал бойцам 108-го батальона комплект видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба "ЕС", в комплекте – камеры наблюдения для 9 взводных опорных пунктов, которые будут объединены в единую сеть, информация будет также поступать и на ротный опорный пункт, и в штаб батальона. По словам военных, это позволяет четко контролировать перемещение врага и усиливает безопасность бойцов на линии фронта.

"На каждом взводно-опорном пункте, на ротном опорном пункте выставляются различные виды камер. Есть и ночное видение, есть и дальность. Не будем раскрывать, на сколько километров, но на много километров. Командир, начиная от взвода и заканчивая батальоном, а мы и до бригады дойдем, имеют абсолютно целостную картину. Уже не надо наблюдателю подниматься вверх. Не надо становиться мишенью для российских снайперов. Постоянно идет круглосуточная фиксация движения вражеских сил по ту сторону фронта", – пояснил Порошенко.

"Мы этим, во-первых, спасаем жизни наших воинов, укрепляем оборону и делаем самое современное оборудование, которым повышается эффективность боевых действий украинских войск. Мы ожидаем, что также будут укреплены антидроновыми средствами радиоэлектронной борьбы. Мне очень приятно, что полный комплект оборудования сегодня у нас есть возможность передать в батальон 10-ки", – подчеркнул политик.

Он отметил, что в дальнейшем другие батальоны и бригады получать помощь.

"Но на этом мы дело не завершаем. У нас еще есть другие батальоны, другие бригады. И мы с сегодняшнего дня – и "Справа громад", и наши ветераны начинают краудфандинг, и мы собираем деньги для того, чтобы в следующий раз мы приехали с новой помощью для украинских Вооруженных Сил", – сообщил пятый президент.

Командир батальона, капитан Владимир Болехан поблагодарил Порошенко за поддержку и отметил, что все современные технологии в первую очередь идут на пользу наших военнослужащих.

"Мы с помощью этих технологий сохраним жизнь и здоровье наших военнослужащих, здоровыми и целым вернем их к их семьям, родителям, женам, детям. Это самое главное. И успешно выполним любые поставленные перед нами задачи", – сказал он.

Порошенко также почтил память погибшего бойца 108-го батальона Алексея Мамчия, возложив цветы на месте его гибели.

"Мы возложили цветы сейчас у места, где погиб полтора месяца назад наш боец. Капитан также был ранен, но в строю, в бою. И я от имени всех украинцев, которые заботятся сейчас об армии, желаю вам победы, твердости. С большой благодарностью за ту огромную работу, которую вы делаете", – говорит лидер "Европейской солидарности".

Порошенко также побывал на контрольно-наблюдательных пунктах 108-го и 109-го батальонов 10-й ОГШБ и пообщался с военными.