Порошенко отправит ВСУ технику для охоты на операторов вражеских дронов. Фото и видео

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" купил три комплекта оборудования, с помощью которого обнаруживают местонахождение операторов вражеских дронов.

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"Эти три небольшие антенны могут с точностью до нескольких метров определить, где именно находится пилот вражеского дрона. Мы очень долго ждали их, но смогли выкупить прямо с завода, из рук производителя. Каждая из них стоит 2 миллиона гривен, но нам удалось немного сбить цену", – рассказал Порошенко.

"Мы отдадим эти приборы в использование Вооруженных Сил на передок. Именно тогда количество уничтоженных пилотов дронов и сожженных позиций врага станет больше, а россиян на нашей земле (и не только) — меньше", – отмечает Порошенко.

Он поблагодарил всех неравнодушных за донаты ОО "Дело Громад". Традиционно, Фонд Порошенко удваивает собранную людьми сумму средств.

Как написал военный и блогер Алексей Петров с позывным "Котом", это комплекс детектирования (поиска) направления места нахождения оператора российских дронов. "Именно оператора обнаруживает комплекс, а не клюет на ложную наживку прошитого дрона. А лучи трех комплексов (именно поэтому и покупали три), при пересечении дают место нахождения этого умника. Дальше как говорится, в дело вступают специалисты ландшафтного дизайна", – пишет военный.

"Все это можно было приобрести в Украине, но переплатив немаленькую сумму, потому что здесь только один комплекс стоит два миллиона гривен, то есть три комплекса обойдутся в шесть миллионов. Плюс автомобили и так далее… Найдя за рубежом производителя оборудования, ОО "Дело Громад" сэкономила немалую сумму в том числе и ваших денег, друзья", – пишет Петров.

Известный волонтер Юрий Бирюков добавляет, что техника способна определять точку, с которой управляется вражеский БПЛА, с точностью до 5 метров на расстоянии до 10 километров.

"В общем, там длинные технические характеристики, там десятки строк цифр и сроков, но если свести это к простым фактам и перевести на понятное – эта система на расстоянии до 10 километров увидит любой источник сигнала 2,4 или 5,8 ГГц, а затем используя триангуляция покажет место сигнала с точностью до 5 м. 2,4 или 5,8 ГГц – это частоты работы дронов, а поскольку частотному радару все равно на все прошивки, он покажет не только сам дрон, но и место сидения оператора. потом бум, и нет оператора", – пишет Бирюков.

"Официальная цена одного устройства в Украине – 2 миллиона гривен и еще 50 000 туда же. Для корректной работы триангуляции нужны три устройства, ценник уже 6 миллионов с хвостиком? Мы купили прямо на производстве за 2 982 075 гривен. За три, не одно. А поскольку половину суммы уплатил Петр Порошенко, то об эффективности использования волонтерских денег я уже говорил", – резюмирует Бирюков.