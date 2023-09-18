Порошенко везет бойцам на восточный фронт мощные тягачи Foden, таскающие по 18 тонн

Два мощных тягача Foden 8×6 уже завтра прибудут на восточный фронт – их для бригад ВСУ купил в Великобритании Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Дело Громад". Foden 8×6 – это 350 лошадиных сил под капотом, турбодизельный двигатель, система мультилифт, способная за несколько минут скачать во что бы то ни стало весом 18 тонн.

Об этом Петр Порошенко рассказал в своем очередном видеоотчете. Он признается: Foden – его любимый военный грузовик.

"Вы видите четыре моста. Он пройдет любое бездорожье, любое болото, способный загрузить на себя до 18 тонн боеприпасов, упакованных в 20-футовый контейнер, и на это требует всего 1,5 минуты. Приехал, снабдил боекомплектом артиллерию, не попадая во вражеский огонь, и уехал", – рассказал Порошенко.

Видео дня

"Они способны эвакуировать с фронта на восстановление боеспособности тяжелые бронемашины. Поэтому за ними длинная очередь, и мы делаем все, чтобы ускорить обеспечение наших бригад, участвующих в контрнаступлении", – говорит Порошенко.

"Я твердо убежден: когда каждый будет делать все от него зависящее, бороться за реформы, бороться за наше будущее членство в ЕС и НАТО, и главное – помогать ВСУ, мы победим", – убежден Петр Порошенко.

В феврале 2023 года Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" объявили о новом контракте на военные тягачи. Первая партия составляла более двух десятков грузовиков Foden 8×6 Сarrier. Вскоре на бельгийских складах были куплены для ВСУ мощные тягачи DAF YA 444X.

Как известно, Фонд Порошенко системно поставляет в ВСУ крайне необходимые грузовые автомобили, количество которых уже исчисляется сотнями. Более 300 грузовиков Leyland DAF были законтрактованы в Великобритании, большая часть из них уже на фронте.

Leyland DAF 45.150 – это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

На платформе DAF производятся передвижные зенитные установки для борьбы с дронами-шахедами, мобильные пункты управления комплексами БПЛА Poseidon, а также мобильные мастерские для оперативного ремонта боевой техники на фронте.

Для нужд артиллерии также были приобретены два танковых супертягача Oshkosh, полезная нагрузка которых составляет 60 тонн.