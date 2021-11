Порошенко в Театре на Подоле попрощался с выдающимся режиссером Малаховым

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и Марина Порошенко приняли участие в прощании с выдающимся украинским режиссером, руководителем Театра на Подоле Виталием Малаховым.

Об этом сам Порошенко сообщил в своем Facebook. Он назвал покойного Великим Сыном Украины.

"Украина как страна понесла большую потерю. Киев, Подол и каждый из нас. Каждый из зрителей, которые приходили, смотрели и приобщались к большому искусству, которое нес Виталий Ефимович", – сказал Порошенко.

Он отметил, что театр должен и дальше держать ту высокую планку, которую поднял Виталий Малахов.

Порошенко также рассказал о памятных встречах с маэстро, которые были связаны с восстановлением Театра на Подоле.

"Первая – когда корпорация "Рошен" приняла решение, что наиболее правильным использованием денег, которые в 2014 и 2015 годах были вырваны из России во время ликвидации Липецкой фабрики, будут инвестиции именно в Театр на Подоле и инвестиции в украинскую армию. Потому что это два крупнейших направления, которые держат и строят украинскую государственность. И мне приятно, что ни в первом, ни во втором случае мы не прогадали", – вспомнил Порошенко.

"А вторая встреча – когда открывался Театр. Каким счастьем сияли его глаза! Он говорил, что наконец-то обрел дом. Сегодня я бы сказал, что это не дом, это – храм искусства, где постоянно будет дух Виталия Малахова", – убежден Порошенко.

"Мы можем сказать, что это украинский театр, где самая крутая труппа, самая современная, самая близкая. И что бы они ни играли – от "Got to be free" до "1984" Оруэлла, "Сто тысяч" – здесь постоянно будут очереди за билетами. Здесь постоянно будет сохранено то, о чем мечтал Виталий Малахов. И здесь постоянно будут люди, которых эти произведения будут воспитывать быть патриотами Украины. И здесь будут люди, очень любящие Украину", – сказал Порошенко.

"Это значит, что и у Украины все будет хорошо – в память о Виталии Малахове", – убежден пятый Президент.