Порошенко в Раде призвал вернуть военным выплаты 30 тысяч грн

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал вернуть выплаты военным 30 тыс. грн и немедленно погасить долг перед семьями погибших на фронте.

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"Сегодня очень важный день, потому что мы рассматриваем изменения в Государственный бюджет на этот год. Во время изменений в Государственный бюджет не может у воюющей страны быть других приоритетов, чем обеспечение финансирования Вооруженных сил Украины. Это праздники святых. Все остальное – решим после нашей победы. Мы построим очень много хороших дорог – но после того, как победим", – подчеркнул Порошенко.

Общество не понимает, почему на выплату тридцати тысяч каждому украинскому воину денег не хватает, а на строительство дорог есть – заметил пятый президент.

"И финансирование частных, подчеркиваю частных телеканалов, которые умеют любить Украину только за бюджетные деньги. В марафоне, который цензурируется чиновниками, в котором составлены черные списки запрещенных ньюзмейерков, к которому полно претензий у общества. И даже в сегодняшнем отчете Государственного департамента Соединенных Штатов отмечается нарушение стандартов свободы слова. А он финансируется из государственного бюджета", – добавил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что невозможно в это поверить, но у государства есть задолженность перед семьями погибших Героев. Погибших, к сожалению, много. Задолженность – астрономическая.

"Как мы, живы, допускаем такое поругание над памятью Героев?! Да еще и тех, кто отдал свою жизнь за Украину? И нам с вами нужно сейчас приложить меры для того, чтобы немедленно погасить эту задолженность", – считает Петр Порошенко.

Пятый президент поблагодарил бюджетный комитет, который учел поправку Порошенко – Арахамии о выделении трех миллиардов из Резервного фонда для выплат тем, кто потерял своих близких на фронте.

Петр Порошенко также отметил, что год спустя после трагических событий в Сиреневой роще Херсона, где героически погибли бойцы терробороны, родные не могут похоронить их с соответствующими почестями. А терробороновцев из-за бюрократии не признают участниками боевых действий.

"Нам надо упростить процедуру. Потому что сбежавшие получили награды и сейчас получают неплохие деньги. А те, кто погиб – родные год вымаливают право похоронить своих близких с почестями. И вчера во время встречи с генералом Залужным мы договорились, что сделаем законопроект, который позволит причислить их за подписью Залужного и министра обороны", – сообщил Петр Порошенко.