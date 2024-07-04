Порошенко в Харьковской области: фортификации остаются приоритетом

Петр Порошенко во время поездки в Харьковскую область передал партию техники артиллерийским бригадам, десантникам и военным инженерам. Пятый президент отметил – строительство фортификаций остается в приоритете, поэтому он продолжает поставлять в бригады экскаваторы и грузовики.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Харьковское направление – одно из самых горячих. Мы встречаемся здесь с нашими добрыми друзьями. Фортификации остаются в приоритете. Самый крутой на сегодняшний день новый экскаватор украинского производства получает 45-я артиллерийская бригада. Артиллеристам необходимы экскаваторы, чтобы обеспечивать капониры, хранить пушки и снаряды", – объясняет Порошенко.

Артиллеристы 47-й бригады получили мощный тягач FODEN. Разгрузка двадцатифутового контейнера с 155 боеприпасами длится полторы минуты", – говорит Порошенко.

"Такой машины у нас раньше не было, я ее впервые увидел. Эту машину можно использовать либо для перевозки контейнеров, либо для эвакуации техники", – рассказал представитель бригады. Порошенко добавляет: первый опыт отработали с САУ Cаesar, для этого разработали и изготовили специальную лебедку.

Также военным привезли 5 стирально-душевых комплексов. "Их основными преимуществами остаются мобильность и автономность. А это значит, что бойцы будут обеспечены нормальным душем и чистыми вещами, где бы они ни находились в боевом распоряжении", – объясняет Порошенко.

Количество таких оборудованных бытовых вагончиков, которые Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" поставляют в войска, приближается к двум сотням. "Это означает, что уже более 150 тысяч военнослужащих еженедельно имеют возможность принять душ, постирать форму", – говорит Петр Порошенко.

"Инженеры и десантники получили от нас 5 квадроциклов, а также дневные и ночные разведывательные дроны DJI Mavic 3Т и DJI Mavic PRO FMC. В активных боях "Мавики" фактически одноразовые, поэтому мы постоянно возим их ребятам", – объясняет Порошенко.

"Собрали от военных новый список потребностей и уже возвращаемся в Киев, чтобы купить необходимое и планировать следующую поездку", – пишет Порошенко.

Ранее стало известно, что Порошенко купил для нужд фронта 4 тысячи FPV-дронов, сотни "Мавиков", десятки квадроциклов и систем купольного РЭБ "Шатро". Часть техники уже была передана бригадам на Харьковском направлении.