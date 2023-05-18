Порошенко в годовщину депортации крымскотатарского народа: у нас один враг и одна Украина

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа все украинцы разделяют боль крымских татар, поскольку враг, совершивший то страшное преступление, является общим для нас.

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Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Враг у нас общий, и Украина у нас одна", – написал он, обращаясь к крымским татарам.

Политик отметил, что, начиная с 2014 года, каждый раз 18 мая называет себя крымским татарином, поскольку также разделяет боль народа.

"Который почти 80 лет назад ограбили и зверски выгнали из своей Родины. Сегодня мы – крымские татары. Это чувство разделяют миллионы украинцев, потому что геноцид, который совершили сталинские палачи, – одно из самых тяжких преступлений, которое можно совершить против человека", – констатировал Порошенко.

Сейчас, по его словам, "режимщики путина" унаследовали кровавые методы красного террора и снова погрузили крымских татар "в страх, унижение и пытки" с оккупацией и незаконной аннексией Крыма.

"И по сей день им приходится проходить через похищение, пытки, лишение свободы. Но мужественные крымские татары не склоняют голову перед палачами. Борются за справедливость, бок о бок с украинцами воюют на фронте, защищая украинскую землю в рядах Вооруженных Сил", – отметил Порошенко.