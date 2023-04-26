Порошенко в годовщину аварии на ЧАЭС: Украина каждый день стоит на пороге новой катастрофы

Пятый президент Петр Порошенко в годовщину крушения на Чернобыльской АЭС отмечает, что сегодня кремль, не ответивший за ту страшную трагедию, применяет ядерный шантаж против всего человечества.

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Порошенко отметил, что когда 37 лет назад прогремел взрыв на Чернобыльской АЭС, весь мир был в шоке, какие катастрофические последствия могут иметь показушная безответственность империи. Тогда произошла величайшая техногенная катастрофа в истории человечества.

"Сегодня весь мир видит, что бывает, если потворствовать захватническим амбициям трупа империи, разложившегося всего на половину. Ядерный шантаж, террор вокруг атомных станций, инженеры и специалисты в заложниках. Сегодня Росатом не занимается наукой, а курирует оккупацию наших атомных станций, над которыми летают российские ракеты и истребители", – написал пятый президент в Facebook.

Порошенко отметил, что мы ежедневно стоим на пороге новой катастрофы из-за безнаказанных преступлений прошлого. "Оказывается, что полураспад империи происходит дольше полураспада цезия-137. Какие бы новые извращенные преступления не придумали россияне, украинцы будут всегда делать все, чтобы противостоять этому, сохранить человеческие жизни и природу", – резюмирует Петр Порошенко.