Порошенко в День Героев Небесной Сотни: приспешники Януковича должны быть как минимум на свалке истории, а как максимум – в тюрьме

Петр и Марина Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности", семьями Героев Небесной Сотни, ветеранами и участниками войны против российской агрессии почтили память погибших во время Революции Достоинства.

"10 лет уже прошло из этих величественных событий Революции Достоинства, переросших в рождение нации. Я вспоминаю 18 февраля события в Мариинском парке, когда на моих глазах погибали десятки людей, которые пришли требовать свободы и демократии, возвращения страны в Европу, а их за это изверги убивали и уничтожали. Я вспоминаю Дом офицеров и фойе гостиницы, где покрытые белыми простынями лежали тела героев", – сказал Порошенко.

"И я вспоминаю тех, кто отдавал приказы убивать. К сожалению, сегодня мы слышим от тех, кто предоставлял эти приказы, поздравления с годовщиной Революции Достоинства", – возмутился пятый президент.

По его словам, приспешники Януковича и Портнова должны быть "как минимум на свалке истории, а как максимум – в тюрьме".

"Я вспоминаю десятки тысяч людей, включавших свет на телефонах. А ночью, когда оставалось у Майдана, у сцены меньше тысячи человек, такой страх боязнь, что неужели на утро не выйдут люди? Вспоминаю горящий Дом профсоюзов. Дым, поднимавшийся от шин для того, чтобы скрыть и закрыть защитников от шаров бандитов", – говорит Порошенко.

"И все мы очень хорошо помним Институтскую, которая была залита кровью. Это была ночь, но потом приходило утро. Еще не утро нашей победы. Ибо 20 погибло большинство Небесной Сотни. Но утро, которое давало надежду на победу – и это очень важно", – считает пятый президент.

"Сотни бойцов Самообороны, сотни участников Майдна сразу же, в первые дни ушли на фронт защищать суверенитет и независимость Украины, защищать нашу свободу. И сегодня в этот день мы должны помнить, что еще нет победы над врагом, но мы точно не теряем надежду и веру в эту победу. Каждый должен делать все для того, чтобы не просто приблизить победу, а сохранить Украину", – подчеркнул Порошенко.

"Мы никогда не забудем подвиг Небесной Сотни. Как и подвиг тысяч героев, отдающих сейчас свою жизнь для того, чтобы защитить украинский народ, украинское государство, Европу и мир от изверга, который сегодня хочет уничтожить всех нас, хочет уничтожить весь мир. Никогда ему этого не удастся, как не удалось победить во время Революции Достоинства Небесную Сотню. Также и нашим врагам не удастся победить Украину", – убежден пятый президент.