Порошенко: в ближайшее время у нас появятся новые дроны Autel EVO 4T. Фото

Петр Порошенко встретился с эстонскими производителями дронов Autel. Как сообщил пятый президент на своей странице в Facebook, на встрече, в частности, речь шла о новой модели дронов Autel EVO 4T.

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"В ближайшее время у нас появятся новые дроны Autel EVO 4T. Делаем все, чтобы одними из первых завезти эти новейшие инновационные разработки в Украину для наших военных. Также с эстонскими производителями будем совместно готовить операторов для их обслуживания", – сообщил Петр Порошенко.

Порошенко заметил, что современная война – это война прежде всего дронов и артиллерии. Поэтому делаем все, чтобы у нашей арты были самые современные глаза. Вместе приближаем нашу Победу.

Как известно, в июле 2022 года Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры купили у Эстонии 350 беспилотников Autel для подразделений ВСУ – в частности, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel. Стоимость партии беспилотников превысила 700 тысяч евро.

"Это – сотни дронов, целая армия, которая отбывает в Вооруженные силы. Они будут давать разведывательные данные и делать более эффективной работу нашей артиллерии, спасать жизнь наших разведывательных подразделений, помогать противотанковым подразделениям. Поедут в Десантно-штурмовые войска, в морскую пехоту, в сухопутные войска. И будут делать все для того, чтобы обеспечить контрнаступление и победу Украины", – объяснил Порошенко.

Беспилотники – это настоящие "глаза" для военных, позволяющих проводить разведку, контролировать работу минометного взвода батальона и уничтожать врагов с большей эффективностью.

16 августа 2022 года Петр Порошенко также сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

В феврале 2023 года Порошенко побывал на производстве БПЛА Poseidon и отправил очередную партию "птичек" для ВСУ. "Вместе с партнерами-производителями мы постоянно работаем над модернизацией этих оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов – чтобы передавать арте еще больше информации, иметь более качественную оптику, "тепло" и более надежную защиту от систем радиоэлектронной борьбы. Мы также тщательно изучаем возможности шестой модели – Poseidon H6. Он летает на большей высоте, часами может находиться в воздухе и имеет большую грузоподъемность", – отмечает Порошенко.

"Мы не просто передаем беспилотники в украинские бригады, но и обеспечиваем их ремонт. Сегодня мы договорились начать программу построения сервиса, состава запасных частей, расширение учебной программы – как пилотов, операторов дронов, так и техников", – сообщил Петр Порошенко.

В настоящее время Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" реализуют контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").