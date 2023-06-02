Порошенко также потролил Минфин: если десантники попросят бронированные пеньюары – мы найдем

Пока в Министерстве финансов раздумывают, сколько налогов содрать с волонтеров, и что им можно закупать для украинских защитников, а также переживают, чтобы военные порой не попросили себе пеньюаров, Петр Порошенко с волонтерами продолжают делать свою работу. Они доставляют на фронт то, в чем крайне нуждаются наши воины.

Видео дня

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook и не забыл потролить Минфин за неудачную шутку.

"Если десантники попросят у нас бронированные пеньюары - мы найдем или сделаем. Но сейчас им нужны грузовики, чтобы возить БК, личный состав или зенитные установки", - написал Порошенко.

Он напомнил, что украинские защитники сбивают с зенитных установок не только "шахеды", но и ракеты.

"А это – десятки спасенных жизней украинцев и помощь силам ПВО, которые в последний месяц работают просто на максимуме", – написал пятый президент.

Петр Порошенко отметил, что сейчас на фронте начинается настоящая жара – и в прямом, и в переносном смысле.

"Думаю, наши банно-прачечные комплексы – это хорошая возможность ребятам освежить силы и снова уничтожать врага", – добавил он.