Порошенко: сценарий окончания войны только один – победа Украины

Петр Порошенко в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что есть только один сценарий завершения войны, которую развязала Россия – победа Украины и демократического мира.

Видео дня

"Есть две основные составляющие победы. Первая – это стабильная безопасность на континенте. Не в Украине, а на континенте или, возможно, даже в мире. А это возможно только при полноправном членстве Украины в НАТО и выводе всех российских войск с территории Украины. Второй фактор – депутинизация: России, Европы – Германии, Польши и т.д. Мы должны остановить любые попытки Путина использовать демократический механизм для подрыва стабильности и мира на континенте", – объясняет пятый президент.

Порошенко отметил, что для ускорения победы Украины необходимы пять ключевых факторов.

"Это мой план победы для Украины и Европы. Первое: оружие. Нам не хватает оружия, прежде всего боеприпасов, истребителей, артиллерии и ракет большой дальности, потому что это совершенно новый вид войны. Второе: санкции. Действующие санкции обрезают экспортные возможности России, что может заставить Путина пойти на переговоры после вывода войск. Третье: справедливость. Путин должен предстать перед судом в Гааге. Четвертое: экономическая поддержка, которая поможет нам выжить. Я не о реконструкции, на это будет время, а о финансовой поддержке. И пятое: полноправное членство Украины в ЕС и НАТО. Если мы сможем скоординировать эти пять шагов, мы сможем достичь победы за очень короткое время", – убежден Порошенко.

На вопрос, готова ли украинская нация прекратить огонь из-за "усталости Запада от войны", Порошенко сказал: "однозначно нет, потому что прекращение огня – это возможность для Путина. Это значит, что Путин может снова собрать войска, деньги, вооружение и наступать". И какой будет его следующая цель? Никто не знает. Может быть, Польша, возможно страны Балтии, возможно дальнейшее наступление на Украину".

"Агрессор должен быть наказан, другого выхода нет. Для тех, кто говорит о компромиссе с Россией, у меня простой ответ: Путин хочет нас убить, он исполнитель геноцида, он организовал Бучу, Ирпень, Мариуполь и привел к гибели десятков, если не сотен тысяч невинных людей. Он хочет нас убить, а мы хотим жить, украинцы хотят жить в своей стране. Как найти компромисс в такой ситуации? Ни в коем случае", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Когда те, кто говорит о компромиссе, говорят "надоела Украина", "устали" – подумайте, как чувствуют себя украинцы. Это то, что я имел в виду под депутинизацией. Пожалуйста, прекратите получать финансирование от России, прекратите играть за Россию – независимо от того, вы неправительственная организация, журналист или политик. Россия токсична, она преступна, она совершает геноцид и, без сомнения, она за это ответит. В то же время мы должны единодушно поддержать будущее членство Украины в НАТО, потому что это инвестиция в стабильность. континента, это не подарок для Украины", – считает Порошенко.