Порошенко с побратимами почтил память Глеба Бабича: будет книга и фильм о поэте и воине

Год назад на фронте погиб Глеб Бабич (позывной Лентяй) – участник АТО, поэт, волонтер, соучредитель ветеранской инициативы "Res_Publika. Братья по Оружию". 5 лет Бабич воевал за Украину, отбыл шесть ротаций, был командиром взвода огневой поддержки 10 ОДШБр "Эдельвейс", а после 24 февраля 2022 стал бойцом 206 батальона терробороны. Глеб Бабич претворял в жизнь многие проекты помощи армии. Последний его проект – создание комплекса оптико-электронной разведки Локи. Написал более 500 стихов и песен. Погиб 28 июля 2022 в районе Изюма на Харьковщине.

Видео дня

В годовщину гибели Героя Петр Порошенко вместе с собратьями Глеба Бабича собрались, чтобы поделиться личными воспоминаниями о нем, сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Глеб – художник, лидер и представитель настоящей украинской культуры. Это и есть наша Украина", – подчеркнул Петр Порошенко.

Журналист и общественный активист Виталий Гайдукевич, писательница Тамара Ореха Зерня, издательство издательства "Белка" Ирина Белоцерковская, отец погибшего морпеха Ярослава Журавля Сергей, рассказали о том, каким был Бабич - упорным, верным, надежным и настоящим.

Лидер группы "Мандры" Сергей Хоменко "Хома" вспоминает, что познакомился с Глебом в первые дни вторжения в офисе "ЕС" на Лаврской, где формировался 206-й батальон. Музыкант сказал, что был поражен глубиной личности Глеба и его поэтическим даром. Сергей Хоменко исполнил песню-посвящение Глебу Бабичу.

ОО "Res_Publika. Братья по Оружию" отныне носит имя Глеба Бабича - говорит депутат Киевсовета, воин-десантник Александр Погребиский. Он также сообщил, что участники ветеранской ОО после 24 февраля ушли на фронт. По словам Александра Погребисского, Глебу удалось создать настоящий ветеранский союз на принципах патриотизма, готовности защищать Украину, верности и братства.

О Глебе Бабиче в видеообращениях с линии фронта рассказали Роман Танетко, Алексей Петров и Сергей Танасов.

В память о Глебе Бабиче выйдет фильм, а также книга. Петр Порошенко вместе с супругой приобщаются к этому изданию и профинансируют его.

"Книга будет. Мы с Мариной к этому присоединяемся, полностью профинансируем, от вас нужны воспоминания. И не только книга. Вот сегодня мы с вами посидели, посмотрели – будет фильм, потому что энергетика Глеба с экрана невероятна. Его слова о смерти на бруствере и об арте, которая всегда поможет, и о мире, который умещается на дне рюкзака солдата…», – сказал Порошенко.

"И то, что Глеб сказал, я записал себе точную цитату, а он точно близок к Богу, он знает, что это будет: "все рассыплется как прах, будет мир с нашей победой. А они все сдохнут", – отмечает пятый Президент.

"Только год прошел, а такое ощущение, будто всю жизнь мы уже прожили без него. И всю эту жизнь мы учились жить без него. И на вопрос: а кто должен этот вопрос решать, кто был закреплен – это был Глеб Бабич. Это вопрос , которые он решал, это проекты, которые он сопровождал.Такое ощущение, что все, кто остался в команде Глеба Бабича – временно исполняют его обязанности, ожидая, когда он вернется и снова возьмется за свои дела. большую ответственность за то, что нельзя сделать плохо, кое-как, нельзя отложить, потому что если бы он был – он бы сделал и сделал бы отлично… Это – честь, делать, продолжать дело Глеба Бабича. спасибо, что вдохновляешь, даешь силы двигаться вперед и делать много добрых дел", – сказала Марина Порошенко.

"Ему очень бы понравился этот двой. Он всегда был душой компании, всегда собирал музыкантов. Потом он пошел воевать, и я всегда его ждала. Он писал стихи мне и моей маме. У него было прекрасное чувство юмора, и поэтому мы не должны плакать Он был моим лучшим другом", – сказала дочь Глеба Дарья.

"Я хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили, что из "Братьев по Оружию", "Дела Общин", "Европейской Солидарности" более 2500 человек пошли служить. И, к сожалению, 54 из них ушли на небо – это Глеб, Олег Барна , Тарас Жеребецкий, Юра Каракай, который наконец-то получил давно заслуженный орден. Мы каждого из них будем помнить. Это наше дело - будет книга, будет фильм, будут "Братья по Оружию", и мы победим", - подчеркнул Порошенко.