Порошенко привез во вновь созданный армейский корпус грузовика и передвижные автомастерские. Фото

Петр Порошенко встретился с военнослужащими недавно созданного армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Пятый президент передал в подразделения грузовики, передвижные автомастерские и шины.

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Об этом Порошенко написал в Facebook. Пятый президент подчеркнул: люди в армии – самое главное.

Как рассказали военные, с Порошенко они хорошо знакомы еще с 14 года, вместе прошли немало испытаний. Поэтому, когда формировался новый корпус, команда Порошенко взяла его под свою опеку.

"Сейчас создан новый армейский корпус. Все знают, что во главе его стоят настоящие украинские герои с огромным опытом. Нам знакомиться не надо, представляться не надо, потому что с первых дней войны наши встречи проходили и в Константиновке, и в Краматорске, и в Доброполье , где мы привозили первые грузовики. Мы одна семья. Мы один народ. Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить эту позицию", – отметил Петр Порошенко.

"Есть механизированные бригады, есть артиллерийская бригада, есть танковая бригада, есть батальоны очень крутые, в том числе не только из десантников, очень правильные люди. И мы договорились, что наша команда берет на себя ответственность за участие в укомплектовании корпуса", – пояснил Порошенко.

"Что нужно для наступления? Это металл и боеприпасы – и люди. Металл, боеприпасы закупим, партнеры предоставят, сами где-то раздобудем, волонтеры привезут, это правильно. А вот люди – это самое главное. Для меня символично, что в этот корпус мы поставляем Руководители логистики Вооруженных Сил за ними выстраиваются в очереди", – сказал Порошенко.

"Это первые наши три серийных ПАРМа, которые поставлены на поток. Мы решили, чтобы первыми отдать сюда. С генераторами, с компрессорами, со сварочным аппаратом, с хорошими условиями, с крутыми автомобилями. Это все разработано нашими конструкторами и изготовлено на наших производственных мощностях. ", – показывает Порошенко.

"Передаем также тентованные грузовики, в том числе как артиллерийские тягачи для перевозки боеприпасов, для буксировки вооружения и артиллерийских орудий. И вдобавок шины, потому что без шин никак нельзя", - отмечает Петр Порошенко.

Он также рассказал о ближайших планах сотрудничества с армейским корпусом: ребятам также передадут три комплекта БПЛА Poseidon и 5 банно-прачечных комплексов – их производство именно в разгаре. Пятый Президент отмечает: логистика в военном формировании на высоте, оперативно нашли 5 прицепов для бань, а также софинансирование для комплексов Poseidon. Вторую половину оплатит Фонд Порошенко.

Уже с завтрашнего дня в учебном центре группа операторов и пилотов из армейского корпуса пройдет обучение. они летают более чем на 50 км в глубь территории врага", – рассказывает Порошенко.

Он также рассказал, что эти беспилотники отличились и над аэродромом Белгорода во время успешной атаки и над Донецком. Скорректировав огонь артиллерии, уничтожившей склад боеприпасов.

"Мы уже не можем находить прицепы для банно-прачечных комплексов. Где вы их нашли, я не знаю, но 5 прицепов, для того, чтобы изготовили и поставили банно-прачечные комплексы, уже запустили. Умеют работать", – похвалил Порошенко военных логистов . В работу берут контейнеры из-под 155 боеприпасов, которые поступают в Украину. "Мы их забираем, нам их передают и мы оборудоваем быстро эти комплексы. Это означает эффективное сотрудничество волонтеров и войска", – пояснил Петр Порошенко.

Отдавая водителям ключи от автомобилей, Порошенко сказал: "машины подготовлены, качественные. Продута топливная система, пневматическая, новые шины, аккумуляторная батарея. Обустроена кабина. Так что принимайте – счастливого пути!".