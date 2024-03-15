Порошенко привез в Одессу грузовики и гидрокостюмы защитникам, прикрывающим побережье

Петр Порошенко во время поездки на южное направление приехал в Одессу. Он передал пять грузовиков DAF и гидрокостюмы подразделениям, прикрывающим побережье.

Об этом пятый президент рассказал в Facebook

"Мы сегодня в Одессе, где изверги в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. А когда прибыли спасатели, они атаковали снова. Почти полсотни человек ранены, к сожалению, погибли. Сегодня взрывы прогремели во многих селах и областях. Но знаю, что для украинцев – это дополнительная мотивация уничтожать врага и помогать в этой работе Вооруженным Силам", – подчеркнул Президент.

"Поэтому мы передаем ребятам из Военно-морских сил и Сухопутных войск ВСУ два грузовика DAF YA и три DAF Leyland, чтобы перевозить самое необходимое. Думаю, точно не нужно рассказывать, что будет перевозить береговая ракетная бригада", – отмечает Порошенко.

"Также закрываем запрос целого взвода и передаем 30 гидрокостюмов для выполнения задач в холодной воде. Они не только сохраняют тепло, но и энергию, которая им очень необходима при выполнении боевых задач", – сказал Порошенко.

"Должны сделать все для мести врагу. И все – для нашей Победы", – говорит Петр Порошенко.