Порошенко привез разведчикам на северный фронт ''Старлинки'', радиостанции и другую помощь

Петр Порошенко привез в разведбатальон на северном направлении "Старлинки", радиостанции, автомобильные шины, химические грелки для рук и другое снаряжение. Пятый президент отмечает: через год после полномасштабного вторжения угроза повторного наступления возросла, но украинцы готовы дать врагу по зубам.

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О поездке на северный фронт Петр Порошенко рассказал в Facebook.

"С этим разведывательным батальоном мы встречались на Востоке во время тяжелых боев. И трудно себе представить военную часть, которая более эффективно использует ту помощь, которую наша команда оказывает. Очень приятно видеть знакомые DAFы, выполняющие боевое задание", – отмечает Порошенко.

"Когда-то мы передавали ребятам DAFы. Так вот они поставили на них "сушки" и теперь беспощадно бьют россиян", – пояснил Петр Порошенко.

"Мы сегодня привезли "Старлинки", радиостанции, потому что связь и коммуникация – это то, что вы просили. И этот диалог у нас получается очень удачный. Привезли мечту каждого зам по тылу – шины. Потому что автомобили при такой погоде без колес в поле не уедут", – говорит Порошенко.

"И то, что Марина нашла в Европе и привезла – это химические грелки. Погода еще холодная, и мы не должны допустить, чтобы наши военнослужащие имели обморожение или рук, или ног. 5 тысяч грелок помогут перенести зимние холода", – говорит п' пятый президент.

Разведчики поблагодарили за очередную помощь и показали трофейную технику, которую отбили у россиян. Говорят – рации нужны, чтобы пустить в дело отремонтированные трофеи.

"За радиостанции мы вас искренне благодарим, потому что мы сегодня буквально поставили еще один трофейный танк в строй, сразу радиостанция туда пойдет. И вы нам просто закрыли эту проблему", – объясняют бойцы.

Порошенко добавляет: "это не просто радиостанции. Это специальный мобильный комплект, которым оснащаются боевые бронированные машины, танки и автомобили, БТРы. И она имеет значительный радиус, плюс командирский пункт. Мне приятно, что именно их мы сегодня передаем".

Разведчики также показывают трофейный "Урал" и БТР: "это мы забрали у русских, когда они шли в Киев и обратно уходили".

Порошенко предложил выгодный обмен – российскую технику, которую можно передать в другие подразделения, на британские DAFы.

"Мы у вас готовы два с манипуляторами и один такой запросить, если у нас все получится, мы готовы отдать вам что-нибудь", – говорят военные.

"Мы специально закупаем сейчас именно для артиллерийских подразделений, для разведывательных, потому что манипуляторы ценны. У нас сейчас очередь на DAF выстроилась. Давайте мы вам дадим в обмен для каких-то частей. Так скажем, такой "бартер", – предлагает Порошенко.

"Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы обеспечить контрнаступление украинской армии, которое должно сорвать наступление армии российской. И сегодня каждый должен сделать все, что можно, чтобы как можно быстрее поставить в войска все необходимое", – отмечает пятый президент.