Власти их игнорируют: родные херсонских военных заручились поддержкой Порошенко в решении проблем местных терробороновцев

В Херсоне участников сопротивления российским оккупантам местной терробороны не признают военными и отказывают в помощи им и семьям погибших терробороновцев. Решить проблемы помогает Петр Порошенко.

Видео дня

Об этом сообщила в Facebook херсонская активистка ОО "Дело Громад" Оксана Погомий.

Волонтер рассказала, что 10 марта в Херсоне состоялась встреча пятого президента с непосредственными участниками боев в Сиреневом парке и матерью одного из погибших. Также Петр Порошенко привез помощь военным – два грузовика DAF и старлинки.

После встречи с Порошенко активисты отправились в местную ТРО с очередным заявлением семей погибших. Но их задержали полиции.

По словам волонтерки, их продержали до позднего вечера, несмотря на то, что с 19 часов начался комендантский час в городе.

"Адвокат уже работает, спасибо команде Петра Алексеевича!", – сообщила Оксана Погомий.

Активистка также рассказала, что после того, как волонтеры вместе с Порошенко передали украинским защитникам технику, ей звонили по телефону с "одной службы" и интересовались номером воинской части, для которой привезли помощь.